Die Beteiligungsgesellschaft der Bitburger Holding – Bitburger Ventures – investiert in das Berliner Startup Sanity Group. Deutsche Startups berichtete zuerst über den Deal. Dabei handelt es sich um eine niedrige einstellige Millionensumme, wie Gründerszene von Bitburger Ventures erfahren hat.

Sanity Group ist 2019 als Händler von pharmazeutischem Cannabis gestartet. Diesen Geschäftsbereich übernimmt die Eigenmarke Sanatio Pharma. Zudem vertreibt das Startup von Szenekopf Finn Hänsel und Fabian Friede Kosmetik- und Wellnessprodukte auf Basis des Hanfwirkstoffs CBD. Seit Februar verkauft das Team Badekugeln und Massageöl unter der Marke Vaay. Vergangene Woche hat Sanity Group die Marke This Place ausgegründet. Über den Onlineshop bieten die Berliner CBD-Salben beispielsweise gegen Muskel- und Periodenschmerzen an.

Fokus auf Kosmetikbranche

Mit seinen Kosmetikmarken erwirtschafte das Startup derzeit mehr Umsatz als mit medizinischem Cannabis, so Hänsel zu Gründerszene. Etwas mehr als die Hälfte machen die Marken Vaay und This Place aus. Ähnliches berichtete der Ex-Movinga-Chef bereits im Mai. Dass das Geschäft Potenzial hat, zeigt auch das Investment von Bitburger Ventures. Die Schwesterfirma der gleichnamigen Brauerei-Gruppe hat sich in der Vergangenheit an zahlreichen Food- und Lifestyle-Startups beteiligt, dazu gehören der Lunch-Kühlschrank Hellofreshgo und das Gewürz-Startup Just Spices. „Wir bauen das medizinale Geschäft gerade umfangreich aus“, sagt der Sanity-Gründer aber weiter.

Anfang diesen Jahres hat das Startup aus Berlin bereits prominenten Zuwachs im Investorenkreis erhalten: Scooter Braun, US-Manager und Entdecker des Popstars Justin Bieber, hat mit TQ Ventures und weiteren Gesellschaftern 20 Millionen Euro in das Cannabis-Unternehmen investiert. Zu den weiteren Investoren gehören unter anderem Holtzbrinck Ventures und Cherry Ventures.

