Am Mittwochabend verkündete SAP, dass sich das Geschäft im zweiten Quartal allmählich von den Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie erholt hat. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 6,74 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Softwarelizenzen, das einen Großteil der Gewinne einbringt, brach zwar mit einem Erlös von 0,77 Milliarden Euro um 18 Prozent ein, am Jahresanfang war das Minus jedoch wesentlich höher. Die Umsätze aus dem Cloud-Computing-Geschäft stiegen um 21 Prozent.

Als das am höchsten bewertete Technologieunternehmen Europas konnte SAP seine Prognose für 2020 bestätigen. Der Konzern will seinen Umsatz in diesem Jahr um ein bis drei Prozent steigern.

Krisenbedingt konnte der Softwarehersteller auch Kosten einsparen: Es wurden weniger neue Mitarbeiter eingestellt und Ausgaben für Reisen und Veranstaltungen, die durch virtuelle Konferenzen ersetzt wurden, gespart. [Mehr bei Reuters und Handelsblatt]

Facebook sperrt Konten und Seiten, die mit dem Republikaner Roger Stone, einem Vertrauten von US-Präsident Donald Trump, in Verbindung stehen. Das Netzwerk habe die koordinierte Verbreitung von Falschmeldungen vorangetrieben, so Facebook. Auch Konten, die vermutlich von den Söhnen des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro für eine Hetzkampagne gegen politische Gegner erstellt wurden, hat Facebook gesperrt. Außerdem: Eine von Facebook selbst in Auftrag gegebene Untersuchung hat ergeben, dass die Plattform ihre User nicht genügend vor Hassrede und Falschmeldungen schützt. [Mehr bei CNBC, The Guardian und New York Times]

Einem Medienbericht zufolge spielt Twitter mit dem Gedanken, einen kostenpflichtigen Abo-Service zu starten. Unter dem Namen „Gryphon“ arbeitet eine Gruppe von Entwicklern an dem neuen Produkt. Als Reaktion auf die Pläne, die Twitter bisher nicht bestätigt hat, stieg die Aktie am Mittwoch um zwölf Prozent. [Mehr bei Bloomberg und CNBC]

Startups im Bereich Telemedizin erobern den amerikanischen Markt. In einer Series-D-Finanzierung konnte Doctor on Demand, eine virtuelle Gesundheitsplattform mit mehr als 700 Ärzten, 75 Millionen US-Dollar einsammeln. Die digitale Apotheke Truepill konnte sich frisches Kapital von 25 Millionen Dollar besorgen und will sein Netzwerk in den USA erweitern. Ahead, eine Plattform, die Psychiater mit Patienten verbindet und mit Truepill eine Partnerschaft hat, konnte neun Millionen Dollar einsammeln. Auch in Deutschland werden virtuelle Sprechstunden immer beliebter. [Mehr bei Techcrunch, Forbes und Handelsblatt]

Slack kauft das Startup Rimeto, ein digitales Mitarbeiterverzeichnis mit einem Überblick über Qualifikationen und aktuelle Projekte. Die Firma hatte zuvor zehn Millionen US-Dollar als Risikofinanzierung aufgebracht. Rimeto soll umbenannt werden, aber als eigenständiger Dienst unabhängig von Slack weiterlaufen. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Der Streamingdienst Quibi hat zu kämpfen. Am Mittwochabend wurde in den USA bekannt gegeben, dass nur etwa acht Prozent aller Nutzer nach dem kostenlosen Probeangebot von drei Monaten bei Quibi bleiben und zu zahlenden Abonnenten werden. [Mehr bei The Verge und Techcrunch]

