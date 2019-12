Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Noch im Mai fiel der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman beim Übernahmeversuch von Scout24 kräftig auf die Nase. Denn die Aktionäre des Online-Kleinanzeigenportals zogen einfach nicht mit. Nun hat sich der Investor aber eine Tochter des Unternehmens gesichert: Autoscout24 – den Onlinemarktplatz für Autos.

Laut einer Pressemitteilung von Scout24 liegt der Kaufpreis bei rund 2,9 Milliarden Euro. Am Montag hatte ein Insider bereits verraten, dass man sich bei den Verhandlungen der Drei-Milliarden-Marke annähere. „Durch die Transaktion schaffen wir einen erheblichen Wert für Scout24 und seine Aktionäre“, wird CEO Tobias Hartmann in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. Der Kaufpreis liegt damit deutlich über den Erwartungen – gerechnet hatte man mit einer Summe von 2,5 Milliarden. Scout24 will sich künftig verstärkt auf die Weiterentwicklung der Plattform Immoscout24 konzentrieren. [Mehr bei Spiegel und Handelsblatt]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Google hat eine weitere Mitarbeiterin wegen internen Aktivismus entlassen. Kathryn Spiers, eine Sicherheitsingenieurin bei Google, sagte einem US-Medium, sie habe vergangene Woche nach zwei Jahren im Unternehmen ihren Job verloren. Bereits Ende November mussten vier Mitarbeiter wegen Verstoßes gegen die Datenrichtlinien gehen. [Mehr bei The Verge]

Amazon arbeitet künftig mit einer Billigfluggesellschaft zusammen, um sein Paketzustellungsgeschäft auszubauen. Sun Country Airlines, eine kleine Fluggesellschaft in Minneapolis, wird im zweiten Quartal 2020 mit einer Flotte von zehn umgebauten Boeing 737-800-Frachtern für Amazon unterwegs sein. Im Juni hatte Fedex verkündet, den Expressversandvertrag mit Amazon in den USA nicht mehr zu verlängern. [Mehr bei CNBC]

Facebooks Führungsebene soll sich laut eines Medienberichts zunehmend uneinig darüber sein, wie man mit Kritik an den Auswirkungen des Unternehmens auf die US-Politik umgehen soll. Vorstandsmitglied und Milliardär Peter Thiel fungiert dabei anscheinend als einflussreiche Stimme: Er rät CEO Mark Zuckerberg wohl, sich dem öffentlichen Druck nicht zu beugen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Skyryse, ein autonomes Hubschrauber-Startup in Kalifornien, hat eine Technologie vorgestellt, die städtische Lufttaxis antreiben könnte. Das Unternehmen ist dabei nicht das einzige, das an selbstfliegenden Lufttaxis arbeitet: Auch die chinesische Firma Ehang und die deutschen Startups Volocopter und Lilium arbeiten an innovativen Fluggeräten. [Mehr bei The Verge]

Domio, ein Startup, das Apartments für Urlaubsaufenthalte vermietet, hat 100 Millionen US-Dollar aufgebracht, um sein Geschäft in den USA im kommenden Jahr auszubauen und weltweit in 25 Märkte zu expandieren. Die Zielgruppe des Airbnb-Konkurrenten sind Millennials. Die Preise sollen im Durchschnitt 25 Prozent billiger als ein Hotelzimmer sein. [Mehr bei Techcrunch]

Logmein, das auf Software zur Fernsteuerung von Computern spezialisiert ist, wird für 4,3 Milliarden US-Dollar an die Private-Equity-Firma Francisco Partners and Evergreen verkauft. Logmein, das private Internetnutzer vor allem wegen des Passwortmanagers Lastpass kennen, hofft, dass die Übernahme dem Unternehmen operative Vorteile verschaffen wird. [Mehr bei Techcrunch]

Einen schönen Mittwoch!

Eure Gründerszene-Redaktion