Geld für das KI-Startup Scoutbee floss zuletzt erst im Juni 2019: Da schloss das Würzburger Startup eine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von knapp elf Millionen Euro ab. Nun überrascht das Team mit der Verkündung seiner Series-B-Runde von umgerechnet 54 Millionen Euro (60 Millionen US-Dollar) inklusive namhaftem Investorenportfolio: der Londoner VC Atomico beteiligt sich, ebenso wie Next47, der Startup-Arm von Siemens, und Lakestar, der Fonds des deutschen Investors Klaus Hommels. Über die Finanzierung berichtete das Handelsblatt zuerst.

Scoutbee entwickelt eine Softwarelösung, die großen Firmen die Lieferantensuche mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtern soll. Dafür sammelt das Startup automatisiert Informationen über Zulieferer – zum Beispiel durch Crawling öffentlich zugänglicher Daten im Netz oder über Finanzdatenbanken. Am Rande der DLD-Konferenz in München sprach Gründer und CEO Gregor Stühler mit Gründerszene über die aktuelle Runde, über die Scoutbee-Expansion in die USA und über die Frage, wann mit den nächsten Millionen zu rechnen ist.

Gregor, erst vor wenigen Monaten habt ihr knapp elf Millionen Euro eingesammelt. Ist das Geld schon wieder aufgebraucht oder weshalb schon die nächste Finanzierungsrunde?

Das war eine sehr rationale Entscheidung. Wir wussten, dass wir dieses Jahr eine Series B brauchen würden, wahrscheinlich im zweiten Quartal. Mit dem Fonds konnten wir uns auf eine Bewertung einigen, die wir als sehr fair empfinden. Wir haben uns deshalb entschieden, die Runde vorzuziehen und mit dem Geld weiter Gas zu geben bei der Internationalisierung und bei der Weiterentwicklung unserer Technologie.

Ist also gerade ein guter Zeitpunkt für Startups auf Kapitalsuche?

Die Verfügbarkeit von Kapital ist gerade sehr gut: Das dritte und vierte Quartal 2019 war sicherlich eine der heißesten Phasen für Startup-Investments. Nun, wo überall Niedrigzins herrscht, brauchen die VCs Dealflows, davon haben viele Startups profitiert. Auch bei uns war es eine sehr kompetitive Runde. Wir konnten uns am Ende viele Termsheets anschauen.

Seit vergangenem Jahr seid ihr in den USA aktiv, in Washington betreibt ihr ein eigenes Büro. Was läuft dort anders als auf dem europäischen Markt?

In Deutschland kaufen eigentlich all unsere Kunden international ein – in Tschechien, Polen oder Österreich. In den USA beziehen die Firmen ihre Bestellungen aus drei Hauptquellen: Kanada, Mexiko und China. Dahingehend sind sie weniger international aufgebaut, deshalb versuchen wir die Lieferanten erst mal lokal zu sourcen. Und es gibt andere Sales-Prozesse: Im Vertrieb müssen wir nicht den Chef selbst überzeugen, sondern sprechen eher mit der IT-Abteilung.

Neben der Internationalisierung hast du eben auch die Weiterentwicklung des Produkts angesprochen. Was habt ihr konkret geplant?

Wir sitzen auf einem extrem großen Datenschatz, den wir frustrierenderweise gar nicht verarbeiten können – weil wir nicht die internen Ressourcen haben und nicht unendlich viel Geld auf die Serverkosten verbraten wollten. In Zukunft wollen wir unser Produkt deshalb erweitern. Die Kunden sollen Scoutbee nicht nur nutzen, um neue Zulieferer zu finden, sondern auch um ihre Bestandslieferanten zu managen.

Können wir im nächsten Jahr schon mit der nächsten Finanzierungsrunde rechnen?

Erstmal sind wir jetzt durchfinanziert. Wir waren schon immer sehr kapitaleffizient unterwegs, deshalb werden wir nicht absurd skalieren. Ob als nächstes also eine Series C, der IPO oder die Profitabilität kommt, hängt ganz davon ab, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt.



