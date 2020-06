Der Ex-Rocket-Manager und Bonativo-Gründer Christian Eggert hat für sein Software-Startup Back knapp drei Millionen Euro eingesammelt. Unternehmen können über das Workflow-Tool standardisierte Antworten auf häufig auftretende Fragen speichern, ähnlich wie ein Wiki oder Chatbot. Außerdem weist Back Anfragen zu bestimmten Themen an die richtigen Kollegen weiter. Das Startup spricht derzeit nach eigenen Angaben vor allem Kunden an, die neue Mitarbeiter aus dem Homeoffice in ihre Arbeit einführen müssen.

Die Seed-Runde in das Berliner Startup haben das Family Office La Famiglia und Gradient Ventures angeführt, ein Google-Fonds mit Fokus auf Künstliche Intelligenz. Weiteres Geld kommt unter anderem von Business Angels wie dem ehemaligen Microsoft-Manager Charles Songhurst, Eventbrite-Mitgründer Renaud Visage und den Gründerteams von Tourlane sowie Personio. Die Altgesellschafter Point Nine Capital und Seedcamp haben noch einmal aufgestockt. Sie finanzierten das Software-Startup bereits vor rund zwei Jahren, noch vor dem Markteintritt des Produkts. Das Geld will Back vor allem für die US-Expansion nutzen. Außerdem plant Eggert, sein Team zu erweitern.

Bereits im Februar holte er Gloria Bäuerlein in das Startup. Die WHU-Absolventin, die zuvor als Principal bei Index Ventures und als Head of Strategy bei Kry arbeitete, verantwortet seit Februar das Business Development von Back. Das Startup gründete Christian Eggert 2018 gemeinsam mit Janis Zech, Fyber-Mitgründer und Partner bei Point Nine Capital, sowie James Lafa, früherer CTO von Eggerts Datenanalyse-Startup Minodes.



