Das kalifornische Analyse-Startup Segment wurde gerade für umgerechnet 2,7 Milliarden Euro (3,2 Milliarden Dollar) an das börsennotierte Tech-Unternehmen Twilio verkauft. Davon profitiert nicht nur Gründer und CEO Peter Reinhardt, sondern auch der Berliner Kapitalgeber Eventures.

Der VC von Mitgründer Thomas Gieselmann führte im Sommer 2013 als erster institutioneller Investor die Seed-Runde von Segments an. Mehr als eine Million Euro hat Eventures damals nach eigenen Angaben bereitgestellt. In weiteren Runden steckte das Team von Gieselmann immer wieder Geld in das Startup, so auch bekannte VCs wie Accel, Kleiner Perkins und Sapphire Ventures.

80-fache Rendite für Eventures

Laut eines Insiders bekommen die Berliner nach dem Exit ungefähr 145 Millionen Euro (170 Millionen Dollar) in Twilio-Aktien ausgezahlt ­– nach aktuellem Börsenstand sei das eine mehr als 80-fache Rendite. Am Dienstagmorgen lag das Wertpapier des US-Anbieters von Kommunikations-Software bei einem Jahreshoch von 285 Euro.

Segment hat sein Produkt seit der Gründung 2011 und der Teilnahme am Silicon-Valley-Accelerator Y-Combinator mehrfach verändert. Seit mehreren Jahren verkauft die Firma nun ein B2B-Tool, das bei der Kundenanalyse hilft. Mehr als 500 Leute arbeiten für Segment. In einer letzten Finanzierungsrunde Anfang 2019 wurde das Startup noch mit 1,3 Milliarden Euro bewertet.

Das Kapital wolle Eventures in seinen aktuellen Fonds stecken, so Partner Christian Miele zu Gründerszene. Im Sommer 2019 schloss der VC den Topf noch mit 355 Millionen Euro ab. Heute sei der Fonds doppelt so schwer, da mehrere Exit-Erlöse zurückgeflossen seien. Erst in der vergangenen Woche ließen sich die Berliner ihre fünf Millionen Euro von Softbank auszahlen, die sie 2016 in den Online-Supermarkt Gopuff investierten. An dem Gorillas-Vorbild halte der VC von Gieselmann und Miele aber weiterhin Anteile.

Bild: Eventures