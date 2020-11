Alle wollen gerade Amazon-Seller aufkaufen. Allein in der vergangenen Woche haben drei Startups deutscher Gründer dafür Millionen eingesammelt. Neben Heroes und Razor Group kommt mit Sellerx aus Berlin jetzt ein Amazon-Shop-Aufkäufer dazu, der in einer aktuellen Seed-Runde 100 Millionen Euro von Investoren bekommen hat.

Anzeige

Diese für eine erste Finanzierungsrunde enorm hohe Summe stammt von Cherry Ventures, Felix Capital sowie Triple Point Capital aus dem Silicon Valley und Business Angels wie dem Zalando-Gründer David Schneider, dem ehemaligen Amazon-UK-CEO Chris North und den KW-Commerce-Gründern. Die Summe besteht mehrheitlich aus Krediten, das ist allerdings branchenüblich.

Warum fließen so viele Millionen in den Markt?

Um Amazon-Shops aufzukaufen, braucht es eine Menge Geld. Immerhin sollen die Seller vor dem Exit bereits profitabel wirtschaften und bestenfalls Umsätze zwischen einer und zehn Millionen Euro machen. Damit sind Millionensummen für eine Übernahme nicht selten, so Malte Horeyseck im Gespräch mit Gründerszene.

Heroes: Diese Zwillinge haben 55 Millionen in der Seed-Runde eingesammelt Der Aufkauf von Amazon-Shops hat sich zum Milliardengeschäft entwickelt. Davon will nun auch das deutsche Startup Heroes profitieren – und bekommt Millionen.

Er gründete und leitet Sellerx gemeinsam mit Philipp Triebel. Beide kennen sich aus Harvard, haben dort vor zwölf Jahren studiert, und bringen die entsprechende Expertise für das neue Projekt mit: Horeyseck baute jahrelang den brasilianischen Zalando-Klon Dafiti auf, Triebel kommt aus dem Investmentbanking, war unter anderem bei Goldman Sachs tätig. In ihrem Startup verbinden sie nun beides: E-Commerce-Shops aufkaufen und betreiben.

Das Unternehmen wurde im Sommer gegründet und kaufte bisher einen Amazon-Seller auf. Wie viele es bis Jahresende sein sollen, wollen die Macher nicht verraten. Allerdings soll die Run Rate – das ist die Umsatzerwartung – aller Shops dann bei 20 Millionen Euro liegen. Übrigens: Die scheidenden Besitzer der Amazon-Läden bleiben für die Übergangsphase zwei bis maximal zwölf Monate im Unternehmen, so Horeyseck. Danach kümmert sich Sellerx allein um den Neuzugang.

Sellerx-Gründer: Der Markt wird sich konsolidieren

Mit den aufgenommenen 100 Millionen Euro sollen in zwölf bis 18 Monaten zwischen 30 und 40 neue Businesses hinzukommen, so der Gründer. Neben Umsatz und Profitabilität schaue Sellerx bei potenziellen Übernahmekandidaten auf die Historie, Preisstabilität und Kundenbewertungen. Zudem gehe es dem Unternehmen um Langfristigkeit, so Horeyseck. Es sollen Konsumenten-Brands entstehen, die auch in 20 Jahren noch existieren werden, etwa aus den Bereichen Haus, Garten oder Tierbedarf.

Exklusiv: 25 Millionen für Berliner Shop-Aufkäufer Razor Group Der Hype um den Aufkauf profitabler Amazon-Shops ist ungebremst. Nun holt sich mit Razor das nächste deutsche Startup ein hohes Millioneninvestment. Was haben die Gründer vor?

Um die neuen Shops betreiben zu können, benötigt das Berliner Startup unter anderem Brand Manager. Deshalb soll auch das Team entsprechend aufgestockt werden. Derzeit arbeiten 25 Personen für die Berliner, bis Jahresende sollen es 50 werden.

Im Gegensatz zur deutschen Konkurrenz fokussiert sich Sellerx neben Europa auch auf Nordamerika, schließt später aber andere Märkte nicht aus. In den USA ist das Vorbild Thrasio wohlfinanziert und wurde schnell zum Einhorn. Die Höhe der Seed-Runde dürfte also auch als Kampfansage oder zumindest Fingerzeig an den dortigen Platzhirsch zu deuten sein. „Der Markt wird sich in nächster Zeit konsolidieren“, sagt Malte Horeyseck. Sein Unternehmen wolle dabei aber auf der Käuferseite stehen.

Bild: Sellerx