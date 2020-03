Die bundesweiten Schulschließungen wegen des Coronavirus haben viel Chaos ausgelöst. Wer organisiert den Unterricht in den nächsten Wochen? Gibt es ein Recht auf Freistellung von der Arbeit, falls kein Elternteil beim Kind bleiben kann? Und was ist mit den Prüfungen, die bald etwa für Abiturienten anstehen? „Die schleppende Digitalisierung im Unterricht rächt sich“, schreibt etwa Welt.

Zumindest ein Schüler profitiert schon jetzt von dem Ausnahmezustand: Nils Reichardt, 18 Jahre alt und kurz vor dem Abitur stehend, verzeichnet derzeit rasant steigende Downloadzahlen für seine App. Vor zwei Jahren hat der Düsseldorfer gemeinsam mit Mitschülern das Projekt Sharezone gestartet. Über die App können Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht online und auf dem Smartphone verwalten, etwa Hausaufgaben hochladen, Stundenpläne anlegen oder Lernvideos posten. „Im Prinzip wie bei einer Whatsapp-Gruppe, nur übersichtlicher“, erklärt Reichhardt im Gespräch mit Gründerszene. 70.000 registrierte Nutzer zählt Sharezone nach Angaben des jungen Gründers bereits.

Und geht es nach Nils Reichhardt, könnten es in den nächsten Wochen noch einige mehr werden. Wir haben mit ihm über die Auswirkungen der Corona-Krise auf sein Startup gesprochen, über das noch fehlende Geschäftsmodell – und die Frage, ob das Virus auch hilfreich für die künftige Digitalisierung in Schulen sein kann.

Nils, wegen des Coronavirus schließen fast alle Bundesländer für mehrere Wochen die Schulen. Auch du bist als angehender Abiturient davon betroffen. Wie groß ist die Freude darüber?

Verhalten. Als am vergangenen Freitag die Meldung über die Schulschließungen kam, wurde mir bewusst, dass ich bis über die Osterferien hinaus wohl nie wieder einen normalen Schultag haben werde. Manche Mitschüler werde ich nicht mehr sehen. Wegen des Virus fällt unsere Mottowoche aus, womöglich sogar der Abiball. Trotzdem haben die Schulschließungen natürlich auch Vorteile.

Inwiefern?

Ich kann jetzt viel entspannter lernen. In der Abiturphase wird vor allem in Nebenfächern wie Erdkunde oder Geschichte viel Zeit damit verschwendet, Filme zu schauen und so weiter. Diese Zeit können Schüler jetzt sinnvoller nutzen.

Du bist auch Mitgründer von Sharezone, einer App, mit der Schüler ihre Hausaufgaben digital verwalten können. Profitiert ihr von den Schulschließungen?

Auf jeden Fall! Bislang haben wir immer so zwischen 300 und 500 neue Nutzer pro Tag hinzugewonnen. Seit vergangener Woche sind es locker bis zu fünf Mal so viel. Am Freitag waren es 1.500 neue Nutzer, am Samstag knapp 1.000. Auch in den nächsten Tagen rechnen wir noch mit starkem Wachstum, weil in vielen Schulen erst jetzt über den optimalen Umgang mit der Heimarbeit beraten und sich über verfügbare Online-Tools informiert wird. Davon profitiert auch Sharezone.

Das Coronavirus ist für euch also ein Glücksfall?

Wir freuen uns natürlich, dass unsere App bei Schülern und Lehrern derzeit so gefragt ist. Andererseits hätte ich mir gewünscht, dass wir auch ohne die Corona-Krise so viel Aufmerksamkeit bekommen hätten.

War es vorher so schwierig, viele Nutzer für die App zu gewinnen?

Nicht schwierig, aber schon zäh. Als wir vor zwei Jahren die Idee dazu hatten und uns bei dem Gründerwettbewerb „Startup Teens“ beworben haben, mussten wir erstmal googeln, was überhaupt ein Businessplan ist. Immerhin konnten wir den Wettbewerb gewinnen und haben 10.000 Euro Preisgeld erhalten. Im Spätsommer 2018 ging es mit dem ersten Prototypen los: Nutzer konnten gerade so eine Hausaufgabe in der App hinzufügen oder einen Kursplan erstellen, nicht mal das Bearbeiten oder Löschen war möglich. Dann haben wir Schritt für Schritt weitere Features ergänzt. Etwa einen besseren Login, eine Filesharing-Option, einen Stundenplaner oder eine Web-App. Der erste wirklich nennenswerte Nutzerzuwachs kam aber erst im vergangenen Jahr.

Was ist passiert?

Die App war soweit entwickelt, dass wir 1.500 Euro von unserem Preisgeld in eine erste Werbekampagne investiert haben. Darüber kamen dann ungefähr 12.000 neue Nutzer hinzu. Das hat uns richtig gepusht, da die App in den App-Store-Rankings viel weiter oben platziert war.

Allerdings wurde die App unter der Annahme entwickelt, dass Schulunterricht regulär stattfindet. Das ist vorerst nicht mehr der Fall. Wie kann Sharezone den Schülern auch zuhause helfen?

Zum Beispiel, indem Lehrkräfte ihre Hausaufgaben direkt über die App hochladen. Das ist viel übersichtlicher als per E-Mail und auch interaktiver. Schüler können Rückfragen zu den Aufgaben stellen oder Lernvideos posten. Erst am Wochenende haben wir noch schnell eine Kommentarfunktion eingebaut.

Trotzdem ist eure App bislang komplett kostenlos. Geld verdient ihr an der Coronakrise also nicht.

Das stimmt. Allerdings wollen wir auch erst mal eine App entwickeln, die wirklich einen Mehrwert für Schüler hat und an Reichweite gewinnen. Wenn wir das geschafft haben, werden wir das passende Geschäftsmodell nachschieben.

Welches könnte das sein?

Es gibt schon jetzt einige Funktionen, die nicht für alle Nutzer freigeschaltet sind, sondern nur, wenn man drei oder fünf Mitschüler eingeladen hat. Zum Beispiel ein Dunkelmodus oder weitere Designs in der App. Viele Nutzer haben uns geschrieben, dass sie die Features gerne auch über einen anderen Weg freischalten möchten. Es ist also denkbar, dass wir in Zukunft einige Funktionen kostenpflichtig anbieten. Cool fände ich ein erweitertes Benachrichtigungssystem, das das Smartphone während der Schulstunden automatisch in den Stummmodus schaltet. Kleine, nette Extras also, die aber nicht essentiell sind, um sich innerhalb der Schulklasse zu vernetzen.

Apropos: Mit der Digitalisierung in Schulen sieht es vielerorts noch düster aus. Warum geht es nicht voran?

Erstens fehlt es an der Ausstattung: Wenn eine Stadt zum Beispiel eine Schule digitalisieren will – etwa, indem Tablets für die Lehrer gekauft werden sollen – darf sie das offiziell gar nicht machen. Denn die Lehrer sind immer beim jeweiligen Bundesland angestellt und Bildung ist ja bekanntlich Ländersache. Zweitens ist die Technik in den Schulen vielerorts veraltet. Viele Beamer funktionieren nur mit VGA-Adapter, dabei wäre eine Unterstützung von Techniken wie Airplay oder Miracast viel benutzerfreundlicher. Und drittens scheitert die Digitalisierung oft auch einfach an den Fachkenntnissen der Lehrer: Es fehlt einfach das Interesse, sich weiterzubilden. Was das im Schulalltag bedeutet, kann sicher jeder Schüler bestätigen: Wenn ein Film geschaut werden soll und der Ton vom Computer ausfällt, werden immer wir Schüler um Hilfe gebeten.

Glaubst du, die Coronakrise verhilft den Schulen zu einem dauerhaften Durchbruch bei der Digitalisierung?

Immerhin suchen Lehrkräfte jetzt aktiv nach Online-Tools und sehen mal, was es inzwischen alles an Angeboten gibt. Ich denke, dass deshalb auch der Einsatz von Angeboten wie etwa Simple Club oder Skills4School in den nächsten Monaten steigen wird. Ansonsten ist die Corona-Krise ein Wachrüttler auch für Politiker, dass die Digitalisierung in den Schulen kaum vorangekommen ist. Wären diese Tools schon seit Jahren etabliert, wäre das Chaos um die Schulschließungen niemals entstanden.

