Es war ein Geschenk, dass sein Leben für immer verändern sollte: Im Alter von sieben Jahren packte Tobias Lütke seinen ersten Computer aus. Einen Schneider CPC, auf dem er sich das Programmieren beibrachte.

Mittlerweile ist Lütke einer der reichsten Deutschen, verfügt laut der aktuellen Liste der reichsten Menschen des Landes, die die „Welt am Sonntag“ veröffentlichte, über ein Vermögen von 6,2 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es mit 2,6 Milliarden noch fast zwei Drittel weniger gewesen.

Doch wie konnte Lütke sein Vermögen binnen so kurzer Zeit so sehr vergrößern und von Rang 54 der reichsten Deutschen in einem Jahr auf Rang 28 klettern?

Der Weg des Schulabbrechers mit Lese- und Rechtschreibschwäche führte aus dem beschaulichen Koblenz in die Welt und von einer Garage – so ist das üblich bei Tech-Gründern – an die Börse.

Von Koblenz nach Kanada

Der junge Lütke machte aus der Not eine Tugend, denn die Computerspiele, die er spielen wollte, liefen von Haus aus nicht auf seinem Schneider CPC, dem ihm seine Eltern im Alter von sieben Jahren geschenkt hatten. So brachte er sich eben das Programmieren bei, schrieb Commodore-64-Spiele so um, dass sie auf seinem Rechner liefen.

Er sei ein „miserabler Schüler“ gewesen, sagte er in einem Interview mit der „Rhein-Zeitung“, was auch an der vielen Stunden gelegen haben könnte, die er am Computer verbrachte. Auch hat der mittlerweile 40-Jährige eine Lese- und Rechtschreibschwäche (Legasthenie), die ihm die Schularbeit mit Sicherheit nicht erleichterte. So brach der Sohn einer Lehrerin nach der zehnten Klasse und einem Realschul-Abschluss seine schulische Karriere auf dem Gymnasium ab und widmete sich voll seiner Leidenschaft: Er begann in seiner Heimatstadt Koblenz bei einer Siemens-Tochter eine Ausbildung zum Fachinformatiker.

Doch die rheinland-pfälzische Provinz wurde schnell zu klein für die großen Ideen des jungen Programmierers – er zog von Koblenz nach Kanada und gründete prompt sein erstes Startup: Snowdevil. Anfang 20 war er da. Über den Onlineshop verkaufte er gemeinsam mit seinen Partnern Scott Lake und Daniel Weinand Snowboards.

Für den Onlineshop entwickelte Lütke eine eigene E-Commerce-Plattform, die sich wenig später als heimlicher Star des Snowboard-Handels entpuppte.

Eigentlich hatten Lütke und seine Partner den Snowboard-Onlineshop vor allem gegründet, um ihre Leidenschaft – das Snowboarden – zu finanzieren. Nachdem sie diesen Shop „ausgebrannt“ hatten, wie das „Ottawa Business Journal“ 2010 schrieb, begann Lütke mit der Arbeit für die E-Commerce-Plattform. Und erkannte rasch das enorme Potenzial der Idee.

Fast gegen die Wand gefahren

Mittlerweile nutzen rund 243.000 Onlineshops weltweit die von dem Koblenzer programmierte Plattform, auch der Kosmetikshop der Milliardärin Kylie Jenner gehört dazu. Shopify verdient an den Provisionen, die die Kunden für getätigte Verkäufe zahlen und monatliche Gebühren für die Nutzung der Plattform. Das läuft so gut, dass die Onlineshops unter Shopify ihren Jahresumsatz von 7,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf 61 Milliarden US-Dollar 2019 steigern konnten.

Anfänglich hätte Lütke das Startup fast gegen die Wand gefahren, wie er dem „Spiegel“ berichtete. Grund dafür sei seine eher deutsche unternehmerische Herangehensweise gewesen. „Ich dachte, wir geben nur das aus, was wir haben“, sagte er dem Magazin. „Fast hätte ich Shopify damit abgewürgt.“ Irgendwann suchte er dann doch nach Investoren. Er rief 2010 einen Wettbewerb aus, um den Bekanntheitsgrad seines Unternehmens zu erhöhen. Der Shop, der in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Umsatz erzielen würde, sollte dafür ein Macbook bekommen. Ein Freund überredete den sparsamen Lütke, lieber ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar anzubieten, wodurch sich schließlich 1.400 weitere Onlineshops für Shopify entschieden, wie der „Spiegel“ schreibt.

Seitdem folgt ein Meilenstein auf den anderen. Von der Garage der Gründerjahre ist Shopify mittlerweile in ein stylisches Hochhaus in der Innenstadt Ottawas gezogen. Das Unternehmen hat 2019 einen Umsatz von 1,58 Milliarden US-Dollar vermeldet. Im Jahr 2020 läuft das Geschäft sogar noch besser, was nicht zuletzt an der Corona-Krise liegt.

Corona als Wachstumsbeschleuniger

Denn: Während das Coronavirus die Innenstädte um Einkäufern brachte und große Verluste für den Einzelhandel nach sich zog, sorgte es andererseits für einen boomenden Online-Handel. Den Aufschwung wusste Lütke geschickt auszunutzen und lockte Händler mit kostenlosen Modellen – als Krisenhilfe für einen begrenzten Zeitraum. Die Strategie zahlte sich aus und sorgte für einen erneuten Aufschwung der E-Commerce-Plattform. Seit März konnte das Unternehmen seinen Börsenwert an der New Yorker Wall Street zum August dieses Jahres verdreifachen – auf 110 Milliarden US-Dollar, wie das „Manager Magazin“ schreibt.

Von der Sparsamkeit der Gründerzeit ist nicht viel übrig geblieben. Im vergangenen Jahr gab Lütke etwa 450 Millionen US-Dollar für eine Robotikfirma aus, um die Arbeit in den Lagerhallen seines Unternehmens zu automatisieren – das kostete sein Unternehmen 2019 insgesamt einen Verlust von 124,84 Millionen Euro. Auch, um diese Verluste auszugleichen, startete Shopify im April dieses Jahres den ersten eigenen Onlineshop, Shop genannt, und wagt sich damit aktiv in das Kerngeschäft der Konkurrenten Amazon und Ebay vor.

Ob Lütkes Strategie aufgehen wird, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Jahren konnte er die Umsätze seines Unternehmens und sein Privatvermögen vervielfachen. Erst 2017 wurde er von „Bloomberg“ in dessen Milliardärs-Index aufgenommen, verfügt laut „Welt am Sonntag“ nun über ein Privatvermögen von 6,2 Milliarden Euro. Doch auch Mark Zuckerberg will mit seinem Unternehmen Facebook größer in den Markt der E-Commerce einsteigen. Jeff Bezos dürfte ebenfalls nicht daran interessiert sein, Umsätze an den Programmierer aus Koblenz abzutreten.

Und was macht Lücke mit seinen Milliarden? Berichte über teure Yachten oder Luxusvillen sind nicht bekannt. Er lebt mit Frau und drei Kindern eher bodenständig in Kanada. Dem Magazin „Capital“ sagte er mal: „Ich habe mal meinen Golf gegen einen Tesla getauscht. Aber ansonsten ist der Unterschied zwischen viel Geld und sehr viel Geld heute nicht mehr sehr groß. Ich habe das gleiche iPhone wie andere und trinke die Coca Cola, die jeder kaufen kann.“

