Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Sicherheitsforscher der Firma Zecops melden, dass das Apple iPhone und iPad einen bedeutenden Fehler in der nativen iOS Mail-App aufweisen, welcher sie für Hackerangriffe anfällig macht. Dieser sogenannte iPhone-Zero-Day-Hack geht aus einem Bericht hervor, der am Mittwoch von dem in San Francisco ansässigen Unternehmen veröffentlicht wurde.

Der Mangel war Apple bisher nicht bekannt, und laut Zecops wurde die Sicherheitslücke möglicherweise bereits seit Januar 2018 von Angreifern ausgenutzt. Apple arbeitet nun an einem Patch, der die Schwäche beim nächsten Software-Update iOS 13.4.5 beheben soll. [Mehr bei Bloomberg, Techcrunch, Wall Street Journal und The Verge]

Anzeige

Auf Gründerszene: Einige Berliner Top-Gastronomen versuchen neuartige Strategien, um durch die Corona-Krise zu kommen. Momentan setzen sie auf ein Konzept, das von Startups schon mehrfach, aber ohne Erfolg, erprobt wurde: Luxus-Zutaten-Lieferungen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Palantir, die Silicon Valley Daten-Firma, die von Peter Thiel, einem engen Verbündeten von Präsident Donald Trump und Alexander Karp mitbegründet wurde, wird eine große Rolle bei der Entwicklung eines Tools zur Verfolgung der Ausbreitung des Coronavirus spielen. Die kostenlose Software namens HHS Protect Now soll das schlechte Image des Unternehmens aufpolieren und könnte bald auch in Hessen zum Einsatz kommen. [Mehr bei Daily Beast und Handelsblatt]

Takeaway, der internationale Essenslieferdienst mit Sitz in den Niederlanden, der vor Kurzem den britischen Rivalen Just Eat für sechs Milliarden britische Pfund übernahm, will laut einer Pressemitteilung 700 Millionen Euro an neuen Aktien und Wandelanleihen aufnehmen, um Kredite abzubezahlen. Just Eat Takeaway vermeldete indes die Zahlen für das erste Quartal des Jahres: Nach einem anfänglichen Rückgang aufgrund des Coronavirus erholten sich die Bestellzahlen rapide und sind besser als vor dem Ausbruch von Covid-19. [Mehr bei Boerse-Express]

Bill Gurley, der bekannteste Partner beim Venture-Unternehmen Benchmark, ist beim nächsten Venture-Fonds des Unternehmens nicht mehr dabei. Gurley leitete die Investitionen von Benchmark in Uber, Grubhub, Stitch Fix und Zillow. Der neue Benchmark-Fonds soll einen Wert von 425 Millionen US-Dollar haben. [Mehr bei Wall Street Journal]

Facebooks Investition von 5,7 Milliarden US-Dollar in Jio-Platforms könnte laut Führungskräften der beiden Unternehmen und Meinungen von Experten vor allem Probleme für Walmarts Flipkart, Paytm und für Amazon bedeuten, die in Indien zwar schon viele Nutzer angehäuft haben, bislang aber noch kein vielversprechendes Geschäftsmodell auf dem zweitgrößten Internetmarkt der Welt aufbauen konnten. [Mehr bei Techcrunch und Wall Street Journal]

Magic Leap, das Augmented-Reality-Startup, welches mehr als zwei Milliarden US-Dollar von Investoren wie Alphabet, Alibaba und Axel Springer unter dem Sattel hat und noch vor Kurzem nach einem Käufer suchte, kündigt Insidern zufolge etwa der Hälfte seiner Belegschaft. In einem öffentlichen Brief verkündete CEO Rony Abovitz die Notwendigkeit einer umfassenden Umstrukturierung. [Mehr bei Forbes]

Zoom geriet zwar wegen seiner Sicherheitslücken in Kritik, aber das Wachstum wurde dadurch nicht gebremst. Der Videodienst vermeldete in den letzten drei Wochen einen Anstieg der Nutzer um 50 Prozent auf 300 Millionen. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wie sehr die Startup-Szene in den USA unter den Folgen des Coronavirus leidet, hat der Finanz-Blogger Roger Lee nun in einer Art „Tabelle des Grauens” bildlich dargestellt. Die Statistik soll aber auch Mut machen. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Donnerstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Justin Sullivan/Getty Images