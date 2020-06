Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Slack und Amazon vertiefen ihre Partnerschaft. Im Rahmen eines neuen Vertrags wird Slack seine Sprach- und Videoanruf-Funktion überarbeiten, um die Technologie auf die Plattform des Amazon Web Services Chime zu migrieren. Im Gegenzug sollen Amazon-Mitarbeiter Zugriff auf die Tools von Slack bekommen. Amazon ist der zweitgrößte privatwirtschaftliche Arbeitgeber in den USA, mit über 840.000 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten. Bis dato war IBM Slacks größter Kunde, mit 350.000 Mitarbeitern.

Die Allianz der beiden Unternehmen hilft ihnen im Kampf gegen Slacks größten Rivalen Microsoft, dessen Teams-Kommunikationsdienst neben Slack und Zoom in den letzten Monaten immer beliebter wurde, als Unternehmen und Schulen nach Software suchten, um während der Coronavirus-Pandemie kommunizieren zu können. Anleger von Slack wurden am Donnerstag dennoch enttäuscht: Die Quartalszahlen verzeichneten ein verlangsamtes vierteljährliches Umsatzwachstum, vor allem im Vergleich zu dem Konkurrenten Zoom, der Anfang der Woche Rekord-Umsatzwachstum verkündete. [Mehr bei The Verge, Reuters, Techcrunch und CNBC]

Auf Gründerszene: Silicon Valley ist ein Ort, an dem 120.000 US-Dollar Jahresgehalt belächelt werden. Dennoch leben dort viele Menschen in Armut. Wir schauen uns an, wie es dort aktuell aussieht. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Facebook wird russische, chinesische und andere staatlich kontrollierte Medienorganisationen auf seiner Plattform kennzeichnen. Später in diesem Sommer wird auch Werbung von solchen Organisationen blockiert, die sich an US-Nutzer richtet, aus Vorsicht vor einer Einmischung in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November. Rund 200 Seiten werden zunächst mit dem Label versehen, darunter Russlands Sputnik, Irans Press TV und Chinas Xinhua News. USA-ansässige Nachrichtenorganisationen werden laut Facebook nicht gekennzeichnet, da sie redaktionell unabhängig agieren. [Mehr bei CNBC, The Verge und Politico]

Zoom befindet sich laut Insidern in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Cloud-Abteilung von Google über die Herstellung eines Google-Sicherheitsdienstes. Dieser soll Nutzer auf die Gefahren beim Klicken auf Links, die mit schädlichen Websites verbunden sind, aufmerksam machen. Wenn die beiden Unternehmen eine Einigung erzielen, könnte Zoom in Zukunft Links zu Malware-Websites markieren und Nutzer der Chat-Funktion dadurch besser schützen. [Mehr bei The Information]

Abu Dhabis Mubadala Investment wird 1,2 Milliarden US-Dollar in den digitalen Zweig von Reliance Industries investieren. Der Deal erhöht die 10 Milliarden, die Jio Plattforms in den letzten Wochen in Vorbereitung für eine Börsennotierung gesammelt hat, die laut Insidern eventuell 2021 an der Nasdaq stattfinden soll. Hochkarätige Unterstützer von Facebook bis KKR setzen auf Jios Zugang zu Indiens 1,35 Milliarden Menschen und sein Potenzial, die traditionellen Industrien des Landes, inklusive des Einzelhandels, der Bildung und der Zahlungsmethoden, mit seiner Technologie aufzumischen. [Mehr bei Bloomberg]

Der größte Börsengang eines Technologieunternehmens seit der Corona-Pandemie zeigt das enorme Interesse von Anlegern an wachstumsstarken Software-Unternehmen mit zahlenden Abonnenten: Die Aktien von Zoominfo stiegen an der Nasdaq am ersten Handelstag um mehr als 60 Prozent und bewerteten die Firma mit rund 13,4 Milliarden Dollar. Am Donnerstag kletterten sie auf mehr als 90 Prozent im frühen Handel. Der Aktienverkauf markiert den zweiten erfolgreichen Börsengang in dieser Woche, nachdem der Musikkonzern Warner Music am Mittwoch an die Nasdaq zurückkehrte. [Mehr bei Financial Times und Wall Street Journal]

Das britische Pharmaunternehmen Astrazeneca strebt die Herstellung von zwei Milliarden Dosen eines Coronavirus-Impfstoffs an, davon 400 Millionen für die USA und Großbritannien und eine Milliarde für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag soll die Auslieferung bereits bis Ende 2020 erfolgen. [Mehr bei CNBC]

Netease, das chinesische Online-Gaming-Unternehmen, hat laut Insidern im Rahmen einer für die nächste Woche geplanten Zweitnotierung seiner Aktien an der Hongkonger Börse mindestens 2,7 Milliarden US-Dollar aufgebracht. [Mehr bei Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Düsseldorfer Startup Otto Wilde hat innerhalb von drei Wochen mehr als zweitausend seiner Luxus-Grills verkauft. Was die Firma so erfolgreich macht und wie sie gerade in einer Kickstarter-Kampagne schon mehr als 3,2 Millionen Euro eingesammelt hat, lest ihr bei uns. [Mehr bei Gründerszene]

