Ende März, ungefähr eine Woche nachdem die Snap-Aktie auf acht US-Dollar gerutscht war, versicherte CEO Evan Spiegel den Mitarbeitern, dass das Unternehmen gut positioniert sei, um den Corona-bedingten Abschwung zu überstehen. Laut eines Medienberichts äußerten sich einige Anzeigenmanager damals skeptisch und fragten, warum Snap besser dran sein sollte als andere Unternehmen.

Heute sind die Skeptiker jedoch ruhig. Denn nach einem starken ersten Quartal hat die Snap-Aktie wieder deutlich zugelegt. Hinter dem Erfolg stehen die Begeisterung der Nutzer für „Discover“, eine Funktion der Snapchat-App, über die Nutzer von Medien produzierte Kurznachrichten anschauen können, sowie Direct-Response-Anzeigen. Diese Art der Werbung versucht, Nutzer zu einer sofortigen Reaktion zu veranlassen. Im Fall von Snap ist dies meist das Herunterladen von Apps, zum Beispiel für Spiele oder E-Commerce-Outfits. [Mehr bei The Information]

Auf Gründerszene: Seine einzigen farbigen Besitztümer sind seine roten Schweizer Pässe: Gründer und Minimalist Cédric Waldburger besitzt weniger als 100 Dinge, alle davon sind schwarz. „Schon im Kindergarten war ich anders“, sagt er im Gründerszene-Podcast. [Mehr bei Gründerszene]

Apple verschiebt den Produktionsanlauf seiner neuen iPhone-Modelle aufgrund der Corona-Pandemie um etwa einen Monat. Laut eines Medienberichts sind die Gründe dafür, dass die Krise die weltweite Verbrauchernachfrage schwächt und die Produktion in Asien ohnehin verzögert ist. [Mehr bei Wall Street Journal]

Instacart ist aufgrund der Pandemie so beliebt wie noch nie zuvor. In den letzten Wochen ist der Online-Lebensmittellieferservice dank rasanter Umsätze erstmals in die schwarzen Zahlen gerutscht. Instacart verkaufte in den ersten beiden Aprilwochen Lebensmittel im Wert von rund 700 Millionen US-Dollar pro Woche, eine Steigerung von 450 Prozent gegenüber dem Umsatz im Dezember. [Mehr bei The Information]

Tesla hat seine Pläne, die Produktion in seinem Autowerk in Fremont in Kalifornien noch diese Woche wieder anlaufen zu lassen, aufgegeben. Unter Umständen können die Angestellten aufgrund der Corona-Beschränkungen erst Ende Mai wieder anfangen zu arbeiten. Das Tesla-Werk in China ist dagegen wieder sechs Tage die Woche in Betrieb. Gute Nachrichten gab es jedoch auch: Nach einem Software-Update können Tesla-Fahrzeuge jetzt auch Ampeln und Stoppschilder erkennen und darauf reagieren. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Proxy, eine „Digital Identity“-Firma aus San Francisco, hat den „Smart Ring“-Produzenten Motiv aufgekauft. Motiv hat den Markt für Wearables auf den Kopf gestellt, indem es die Technologie eines Fitness-Trackers im Wesentlichen in einen Ring packte. [Mehr bei Techcrunch]

Automation Anywhere, ein von Softbank unterstütztes Robotikunternehmen in Kalifornien, entlässt laut eines Medienberichts hunderte Mitarbeiter. Robotikfirmen wurden bisher eigentlich als die langfristigen Nutznießer der Pandemie angesehen, doch dies führt offensichtlich nicht zu unmittelbarem Geschäft. [Mehr bei Axios]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: StudiVZ ist wieder da! Nachdem die Betreiberfirma des einstigen Hype-Netzwerks StudiVZ vor zweieinhalb Jahren Insolvenz anmelden musste, gab es nun einen großen Relaunch. [Mehr bei Gründerszene]

