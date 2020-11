Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Snap kauft das israelische Startup Voca.ai, das Sprachassistenten auf Basis Künstlicher Intelligenz für Kundensupportdienste entwickelt. Der Preis für den Erwerb der Firma soll zwischen 70 bis 120 Millionen US-Dollar liegen. Auf der Seite der Firma heißt es: „Voca bietet natürliche, menschenähnliche Gespräche, bei denen Sie sich fragen werden, ob Sie mit einer virtuellen Person oder einem Menschen kommuniziert haben.“ Die Plattform dient als eine Art Triage-System, das einfache Fragen bearbeitet und komplexe Probleme nahtlos an einen Ansprechpartner im Servicebereich weiterleitet.

Wie genau Voca.ai bei Snap integriert wird, ist noch nicht bekannt. Möglich wäre zum Beispiel, das Snap seine App Snapchat, die täglich über 249 Millionen aktive Nutzer verfügt, auch für Unternehmen attraktiver gestalten möchte. [Mehr bei Techcrunch]

Wie die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv berichtet, ist der Tiktok-Eigentümer Bytedance auf dem besten Weg, in diesem Jahr mindestens 27,2 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen in China zu generieren. Das würde dem Unternehmen den zweiten Platz auf dem digitalen Anzeigenmarkt des Landes sichern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. [Mehr bei Reuters]

Microsoft, Oracle, Comcast, Amazon und andere Unternehmen, die der US-Regierung Informationen für ihre Kartellklage gegen das Alphabet-Tochterunternehmen Google zur Verfügung gestellt haben, haben am Mittwoch mehr Zeit beantragt, um eine Schutzanordnung für ihre vertraulichen Daten zu erwirken. Die US-Regierung wirft Google vor, sein Marktmonopol auszunutzen. [Mehr bei Reuters]

Das soziale Netzwerk Facebook will das vorübergehende Verbot politischer Anzeigen nach den US-Wahlen voraussichtlich noch einen Monat aufrechterhalten. „Die vorübergehende Werbepause zu politischen und sozialen Themen in den USA ist weiterhin Teil unserer laufenden Bemühungen, die Wahl zu schützen“, erklärte eine Facebook-Sprecherin dem US-Sender CNBC. [Mehr bei CNBC]

Das deutsche Luftfahrt-Startup Lilium hat am Mittwoch einen Vertrag mit der US-Stadt Orlando (Florida) unterzeichnet, um das erste US-Verkehrszentrum für fliegende Taxis zu starten. Die Münchner Firma plant den Bau eines sogenannten „Vertiports“ in Lake Nona und arbeitet dafür mit dem US-Immobilienentwickler Tavistock Development zusammen. [Mehr bei CNBC]

In Sachen Personalien: Der ehemalige Dropbox CFO Ajay Vashee arbeitet ab Januar 2021 für die Venture-Capital-Firma IVP. Mit der Firma kam er bereits während seiner Arbeit für Dropbox in Berührung, da sie eine Finanzierungsrunde für den Speicherdienst leitete. Und der erfahrene Daimler-Manager René Reif wechselt voraussichtlich Anfang 2021 zu dem Elektroautobauer Tesla und unterstützt Elon Musks Konzern in Deutschland. [Mehr bei Handelsblatt und Techcrunch]

