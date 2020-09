Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Snowflake ist ein spektakulärer Börseneinstand gelungen. Der Anbieter von cloudbasierten Datendiensten legte den größten US-Börsengang des Jahres und den größten Software-IPO aller Zeiten hin und übertraf die Erwartungen der Investoren deutlich. Das Softwareunternehmen verkaufte 28 Millionen Aktien bei seinem Börsengang und verzeichnete Einnahmen von 3,4 Milliarden US-Dollar. Bereits zum Börsenstart kosteten Snowflake-Papiere mehr als 250 US-Dollar. Dabei hatte die Firma aus San Mateo erst Anfang der Woche den Verkaufspreis um 30 Prozent nach oben korrigiert. Ursprünglich sollten die Aktien 75 bis 85 Dollar kosten.

Der Cloud-Data-Spezialist ist eines der gefragtesten Technologieunternehmen und hat prominente Investoren wie den Starinvestor Warren Buffet, Sequoia, Iconiq Capital und Salesforce. [Mehr bei Business Insider und Handelsblatt]

Auf Gründerszene lest ihr heute: Lohnt es sich, Startup-Anteile statt mehr Gehalt zu bekommen? Das hängt auch von den Steuern ab, die auf die einzelnen Modelle gezahlt werden müssen. Hier gibt es einen Überblick. [Mehr bei Gründerszene]

Die Aktien von Spotify sind am Mittwoch um bis zu sieben Prozent gefallen, nachdem Apple seinen neuen Apple One-Abonnementdienst vorgestellt hatte, unter dem sämtliche Abo-Dienste gebündelt werden sollen. Das schwedische Unternehmen kritisierte den iPhone-Hersteller. Laut Spotify benachteiligt das Apple One-Paket das Streamen von Musikkonkurrenten, indem es seinen eigenen Apple Music-Dienst bevorzugt. [Mehr bei Reuters]

Facebook hat am Mittwoch eine Partnerschaft mit Luxottica, dem Hersteller von Ray Ban, angekündigt, um seine erste Smart-Brille herauszubringen. Das soziale Netzwerk arbeitet bereits seit einigen Jahren an AR-Brillen. Aufgrund technischer Schwierigkeiten hat sich die Firma nun also Unterstützung besorgt. [Mehr bei CNBC]

US-Senator Marco Rubio und fünf weitere republikanische Senatoren haben US-Präsident Donald Trump in einem Brief aufgefordert, den geplanten Deal von Oracle und Tiktok abzulehnen, sollten die Verbindungen zur Muttergesellschaft Bytedance bestehen bleiben. [Mehr bei Reuters]

Chargepoint Inc, das eines der ältesten und größten Ladesysteme für Elektrofahrzeuge produziert, soll kurz vor dem Börsengang durch eine umgekehrte Fusion mit Switchback Energy Acquisition Corp stehen. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal für Chargepoint könnte das Unternehmen mit mehr als zwei Milliarden US-Dollar bewerten und bereits nächste Woche bekannt gegeben werden. [Mehr bei Reuters]

Jupiterone hat in einer Series A-Finanzierungsrunde 19 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Startup mit Sitz in North Carolina hilft Unternehmen dabei, ihre Cloud-Ressourcen in andere Tools und Services zu integrieren. Zu den Kunden der Firma gehören auch Reddit und Databricks. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene ist ein Auszug aus dem Buch „Steuertipps für Youtuber, Blogger und Influencer“ von Steuerberater Thomas Siegel und BWL-Doktorand Felix Siegel. Viele Influencer verdienen gut, versteuern aber ihre Einnahmen falsch. Das kann fatale Folgen haben. Denn Geld verdienen ist kein Hobby – auch Influencer müssen Steuern zahlen. [Mehr bei Gründerszene ]

