Innovationstreiber und Traditionsdenker

Was braucht man mehr? Das, was man bereits hat, oder das, was einem noch fehlt? Die Antwort auf diese Frage sollte glasklar sein und genau deswegen leben auch Kooperationen von den Unterschieden der beteiligten Parteien. Denn verschiedene Ausrichtungen bedeuten zusätzliche Expertisen.

Startups als die Zukunftsvisionäre schlechthin warten mit ihren kreativen Ideen und innovativen Technologien auf. Und an ihr digitales Know-how kommt kein Mittelständler so schnell ran. Frisches Image und dynamische Denke werden bei jungen Gründern zudem großgeschrieben. Der traditionell agierende Mittelstand dagegen punktet mit wertvollem Wissen aus jahrelanger Erfahrung in einem Maß, wie sie definitiv kein Startup aufweisen kann. Fest in der Branche verankert, zehren etablierte KMUs zudem von einem umfangreichen Netzwerk und langjährigen Kundenbeziehungen.

Erweiterter Input, neue Perspektiven, unerwartete Möglichkeiten

Werden die individuellen Kompetenzen durch Kooperationen zusammengebracht, profitieren beide Seiten von den Qualifikationen der jeweils anderen Partner. Voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu stärken und langfristig gemeinsam zu wachsen, sind dabei vorprogrammiert. Konkret bedeutet dies, dass Ressourcen gebündelt, Angebote erweitert, neue Kunden erreicht und das Risiko gestreut werden können. Für Startups ergeben sich beispielsweise erleichterte Zugänge zu Kontakten, die ihr Business unterstützen. Und der frische Wind junger Gründer reißt garantiert das noch so fest verankerte KMU mit. Vorausgesetzt, beide lassen sich darauf ein.

Keine Chance ohne Herausforderung

Natürlich ergeben sich aus Unterschieden nicht nur schiere Möglichkeiten. Verschiedene Einstellung können auch Komplikationen mit sich bringen. Dazu gehören der Gegensatz zwischen der Schnelllebigkeit der Startups im Umgang mit Veränderungen und den langsamen Prozessen der starr strukturieren KMUs. Ebenso kann einseitiges Interesse zur Hürde werden. Denn während es Startups geradezu gewohnt sind, auf Suche nach Kooperationspartnern und Investoren zu gehen, agieren Mittelständler oftmals autark.

Gegensätze wie diese sorgen dafür, dass Kooperationen gar nicht erst eingegangen werden oder ihr volles Potenzial unausgeschöpft verkommt. In beiden Fällen bleiben Chancen und gewinnbringende Entwicklungen auf der Strecke. Kurz gesagt: Es läuft nicht immer so, wie es könnte. Und genau das sollte sich ändern.

Potenziale nutzen: die Deutsche Gründer- und Innovationsstudie

Die Deutsche Gründer- und Innovationsstudie widmet sich der Kooperation von Startups mit mittelständischen Unternehmen und Konzernen. Das Ziel? Neue Erkenntnisse über die aktuelle Zusammenarbeit zu gewinnen und Handlungsempfehlungen abzuleiten: Welche Erfolgsfaktoren müssen beachtet werden? Was erwarten die Kooperationspartner voneinander? Wie läuft die Zusammenarbeit und was ist der größte Mehrwert?

Und ebenso wichtig ist es, herauszufinden, was noch passieren muss, um die Prozesse zu verbessern: Welche Aspekte beeinflussen die Kooperation? Was sind die größten Herausforderungen und aus welchen Gründen kommt es zum Scheitern?

Die gewonnenen Erkenntnisse können wegweisend für die Förderung der Zusammenarbeit sein. Warum das so bedeutend ist? Optimierte Kooperationsprozesse beschleunigen die Digitalisierung des Mittelstands und sind zudem relevant für das erfolgreiche Agieren der Startups. Gemeinsam treiben sie die deutsche Wirtschaft voran.

