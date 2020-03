Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Elon Musk nutzt die Aufmerksamkeit, die er momentan auf sich zieht, und verkündet auf Twitter: “So schnell, wie nur menschlich möglich”, wolle er seine New Yorker Tesla Solarplatten-Fabrik wieder aufsperren. Dort will er die Produktion von Solarplatten auf dringend benötigte Beatmungsgeräte für Krankenhäuser umstellen. Der Gouverneur des Bundesstaates von New York hatte zuvor mitgeteilt, der Staat, der sich als Brandherd in der Coronakrise entpuppte, brauche in den kommenden Wochen womöglich mehr als 30.000 der lebensrettenden Geräte.

Musks Reaktionen und sein offener Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Covid-19-Pandemie ernteten vor Kurzem noch enorme Kritik. Nun gaben aber auch Mitarbeiter von Musks Luft- und Raumfahrtbehörde SpaceX in einem internen Memorandum bekannt, dass sie Desinfektionsmittel und Gesichstsmasken produzieren und an Firmen spenden würden, die beim Kampf gegen das Coronavirus Engpässe leiden. [Mehr bei Reuters, Business Insider und CNBC]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Square sieht dank Gesetzentwurf einen plötzlichen Aufwärtstrend. Zu den üblichen Kunden des Unternehmens von Jack Dorsey gehören genau die Kleinunternehmen, die momentan von den „Shelter-in-place”-Vorschriften in Amerika enorm betroffen sind: Cafés, Restaurants, Friseur- und Beautysalons. Jetzt einigten sich das Weiße Haus und der Senat auf einen Gesetzentwurf, bei der der Zahlungsdienstleister solchen mittelständischen Geschäften als Teil des amerikanischen Rettungspaketes unter die Arme greifen könnte. [Mehr bei CNBC]

Amazon sieht große Nachfrage bei Cloud-basiertem Call-Center Service Connect. Viele der telefonischen Kundenkontakt-Center, vor allem in den Philippinen, sind momentan aufgrund des Coronavirus geschlossen. Dadurch wächst die Nachfrage bei Amazon auf das Alexa-basierte System zum Beantworten von Telefonaten enorm. Auch bei vielen anderen Startups mit Robotertechnik steigt das Interesse. [Mehr bei The Information]

Spotify bietet über 700.000 Podcasts auf seiner Plattform an, bislang allerdings ohne viel Umsatz. Momentan ist unklar, ob sich Spotifys Investment von über 600 Millionen US-Dollar in die Audio-Technologie auszahlen wird. Grund sind fehlende Werbe-Einnahmen und die Tatsache, dass weniger als ein Prozent der Podcasts ausschließlich für zahlende Abonnenten zugänglich gemacht sind. [Mehr bei The Information]

Groupon verkündet großen Managementwechsel: sowohl CEO Rich Williams, als auch COO Steve Krenzer werden abgelöst. Während viele Techfirmen in den letzten Wochen durch das Coronavirus schwer beeinflusst wurden, hatte es das amerikanische Unternehmen besonders hart getroffen. Zuletzt verbuchte die Aktie einen 70-prozentigen Verlust. [Mehr bei Techcrunch]

Salesforce will trotz Coronakrise keine Mitarbeiterentlassungen in den nächsten drei Monaten, versprach Geschäftsführer Marc Benioff auf Twitter. Das Softwareunternehmen beschäftigt 49.000 Mitarbeiter in Kalifornien. Der amerikanische Bundesstaat hatte allein innerhalb der letzten zwei Wochen mehr als eine Million Arbeitslose registriert. [Mehr bei CNBC]

Plastiq sammelt 75 Millionen US-Dollar in Series D Finanzierungsrunde ein. Die Software ermöglicht es Nutzern – gegen einen Aufpreis von 2,5 Prozent – Kreditkartenzahlungen für alles vorzunehmen, vom Häuserkauf bis zur Arztrechnung. Das Startup registriert derzeit über eine Million Nutzer und bald zwei Milliarden Dollar an Transaktionen. [Mehr bei Techcrunch]

