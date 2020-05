Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Softbanks Bilanz sieht alles andere als erfreulich aus. Der Vision Fund des japanischen Technologieinvestors meldete am Montag Verluste in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar, während die Softbank-Gruppe insgesamt 13 Milliarden verlor. In ihrer Geldnot suchen die Japaner nun einen Käufer für einen Großteil ihrer T-Mobile-Aktien. Laut Medienberichten soll Softbank in Gesprächen mit der Telekom über einen Aktiendeal sein. Greifen die Deutschen zu, so könnten sie mehr als 50 Prozent an der US-Tochter halten.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass Alibaba-Gründer Jack Ma den Vorstand von Softbank verlässt. Ma, der als Verbündeter des Softbank-Chefs Masayoshi Son galt, tritt zum 25. Juni zurück. [Mehr bei Wall Street Journal, Wall Street Journal, Handelsblatt, Handelsblatt und CNBC]

Auf Gründerszene: Taco Carlier ist der Newcomer der Fahrradbranche. Mit seinen futuristischen E-Bikes setzt der Vanmoof-Gründer bereits Millionen um. Hinter seinem Erfolg steckt die Philosophie von Elon Musk. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Uber entlässt zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mehrere tausend Mitarbeiter. Nach einer ersten Entlassungsrunde Anfang Mai – damals mussten rund 3700 Mitarbeiter gehen – will der Fahrdienstvermittler wegen der Corona-Krise erneut 3000 Stellen abbauen. 45 Büros sollen geschlossen werden. [Mehr bei Wall Street Journal und CNBC]

Disney verliert seinen Streaming-Chef. Kevin Mayer heuert als neuer CEO bei Tiktok an. Der Manager soll künftig nicht nur die Geschicke der Videoplattform lenken, sondern auch das operative Geschäft des chinesischen Mutterkonzerns Bytedance übernehmen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Square-Mitarbeiter können auch nach der Pandemie permanent von zu Hause arbeiten, wenn sie dies möchten. Jack Dorsey hatte dies vergangene Woche bereits den Twitter-Angestellten zugesagt. Dorsey ist CEO beider Unternehmen. [Mehr bei The Verge]

Verizon hat den Kauf des Videokonferenzunternehmens Bluejeans für rund 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Deal war bereits im vergangenen Monat angekündigt worden. [Mehr bei Techcrunch]

GO1.com, eine Online-Lernplattform, die sich auf professionelle Schulungskurse konzentriert, hat eine Finanzspritze in Höhe von 40 Millionen US-Dollar erhalten. Das Startup, das in Brisbane in Australien gegründet wurde und jetzt auch in San Francisco tätig ist, konnte Microsoft und Salesforce als Investoren an Bord holen. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Facebook versuchte einst monatelang, das deutsche soziale Netzwerk StudiVZ zu übernehmen. Der ehemalige Top-Manager Dan Rose sollte das Portal vom Eigner Holtzbrinck akquirieren. Heute ist Rose froh, dass der Verlag damals ablehnte. [Mehr bei Gründerszene]

