Man darf verwirrt sein: Wie steht es denn nun um Softbank? Einerseits hat die Aktie gerade den neuen Höchststand seit 20 Jahren erreicht, der Blick in die Zukunft sollte also erwartungsvoll sein. Andererseits hatte und hat der japanische Konzern mit seinem überaus bekannten Vision Fund katastrophale Rückschläge zu verzeichnen: zweistellige Milliardenverluste rund um Vorzeigefirmen wie die eingebrochenen US-Riesen Wework und Uber sowie das insolvente Satelliten-Startup Oneweb in nur wenigen Monaten. Auch beim kollabierten Fintech Wirecard war Softbank investiert. Da hatte es selbst den sonst daueroptimistischen Firmengründer Masayoshi Son ins Trübsal verschlagen, als er die Wertverluste vor Aktionären erklären musste.

Anzeige

Die Nachrichten hatten auch für einen deutlichen Kurssturz der Softbank-Aktie gesorgt. Der währte allerdings nicht lange. Denn der krisenerprobte Son hat es auf seiner Mission, den größten Tech-Konzern der Welt zusammenzukaufen, verstanden, mit unheimlicher Geschwindigkeit und Konsequenz zu reagieren. Im März kündigte er an, für rund 30 Milliarden Euro Aktien aus seinem großen Portfolio abzustoßen. Ungefähr die Hälfte des so erhaltenen Kapitals sah er für Aktienrückkäufe vor, insgesamt 14,5 Milliarden Euro war Son das wert. Die andere Hälfte war zur Tilgung von Schulden bestimmt. Und um Kapital bereitliegen zu haben, um bei einer weiteren Negativentwicklung im Portfolio wiederum schnell reagieren zu können. Bei den Aktionären kam die Beherztheit des 62-Jährigen gut an.

IPO-Gerüchte treiben den Kurs nach oben

Weitere Hilfe kam aus dem Softbank-Portfolio selbst. Dominiert wird dieses von der Beteiligung am chinesischen Onlinehändler Alibaba. Der hatte im Zuge der Coronakrise beschlossen, Werte aus der eigenen Bilanz zu versilbern. Unter anderem IPO-Gerüchte um die Fintech-Tochter Ant treiben den Kurs seitdem – was sich auch stützend auf Softbank auswirkt. Gleiches gilt für eine weitere Beteiligung aus dem Portfolio: Für den Chip-Designer ARM soll die Beteiligungsgesellschaft einen Börsengang oder einen Verkauf prüfen.

Also alles gut bei Softbank? So einfach ist es nicht. Denn der Investor schreibt naturgemäß Erwartungswerte in seine Bücher. In Deutschland ist er unter anderem bei den Vorzeige-Unternehmen Getyourguide und Auto1 investiert – zwei der größten Startup-Hoffnungen. Allerdings auch zwei Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise mit Umsatzausfällen zu kämpfen hatten. Das sagt zwar nichts über die Perspektiven der Geschäftsmodelle aus, allerdings könnte es in den kommenden Monaten Auswirkungen auf die Bewertung haben – und damit auf die Entwicklung des Vision Fund.

Noch höhere Verluste: Softbanks Vision Fund ist eine tickende Zeitbombe Lange Zeit konnte es für den japanischen Investor nichts groß genug sein. Jetzt stehen Milliardenverluste an – und das schadet der gesamten Startup-Szene.

Softbank-Aktie auf Ramsch-Status

Ende Juni hatte Moodys die Aussichten für den Softbank-Konzern und seinen Fonds sogar auf „negativ“ gesenkt. Was die Ratingagentur bemängelte, macht die Softbank-Schwachstelle noch einmal deutlich: Volatile Bedingungen am Kapitalmarkt könnten einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Softbank-Investitionen haben, schrieben die Moodys-Analysten. Zumal der Vision Fund bei seinen Investitionen im Hype vor Corona eher dafür bekannt war, Bewertungen nach oben zu treiben, was zu hohen Buchwerten führte. Wesentlicher Kritikpunkt der Ratingagentur war dabei ausgerechnet das milliardenschwere Rückkaufprogramm.

Softbank-Gründer Masayoshi Son bringt das alles nicht aus der Ruhe. Seit Wochen demonstriert er wieder Gelassenheit. Auch wenn sich die Lage eigentlich gar nicht verändert hat und selbst Analysten, die Softbank zum Kauf empfehlen, eher differenziert auf die Perspektiven des Vision Fund schauen: Sein Zweckoptimismus hat Son bereits in der Vergangenheit durch das eine oder andere Tief gebracht.

Johannes Reck: Getyourguide-Chef: „Wir wären auch ohne Softbank erfolgreich geworden“ Getyourguide ist zum Reise-Startup mit Milliardenbewertung aufgestiegen. Wie steht der Gründer zur Kritik am neuen Investor Softbank – und was sind die Wachstumspläne?