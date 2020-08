Wer nicht ganz nah herangeht, bemerkt fast nicht, was den Sion so besonders macht. Denn das kleine schwarze E-Auto ist an allen größeren Flächen mit Solarmodulen ausgestattet. Sie sind so gut in die Oberfläche des Fahrzeugs integriert, das sie in der Entfernung gar nicht auffallen. Und doch kann sich der Sion immer wieder selbst aufladen und viele Strecken im Alltag allein bewältigen, ohne auf Ladesäulen angewiesen zu sein.

Der Sion ist das Produkt von Sono Motors, ein Startup mit Sitz im Münchner Norden. Dort hat Business Insider die Mitarbeiter des jungen Unternehmens besucht und mit Gründer Laurin Hahn gesprochen. Und es zeigte sich schnell, dass Sono Motors ein ganz und gar ungewöhnlicher Autohersteller ist.

Anzeige

Von der Waldorfschule zum Player in der Autobranche

Die Gründer Jona Christians und Laurin Hahn kennen sich schon seit dem Kindesalter. In ihren gemeinsamen Gesprächen ging es immer wieder um den Klimawandel und die Umweltzerstörung. „Wir haben uns die Frage gestellt: Was können wir eigentlich tun, damit wir noch ein ‚morgen‘ haben? Was können wir tun, damit wir Menschen diesen Planeten nicht vollends zerstören?“, erzählt Hahn im Gespräch mit Business Insider. Dabei hätten sie erkannt, dass der Verzicht auf fossile Energieträger dabei eine entscheidende Rolle spielt.

So kamen die beiden auf das Thema Elektromobilität. „Damals, 2012, steckte das noch total in den Kinderschuhen“, sagt Hahn. „Wir haben gemerkt, dass es drei große Hürden für Elektromobilität gibt: der Preis, die Reichweite und die Ladeinfrastruktur.“

Aus dieser Überlegung ist schließlich der Sion entstanden. Den Gründern war besonders ein erschwinglicher Preis und Familienfreundlichkeit wichtig, deswegen soll der Fünfsitzer 25.000 Euro kosten. Mit bis zu 250 Kilometern ist der Sion zwar kein Reichweitenriese, aber durchaus alltagstauglich: 22 Kilometer legen Metropolbewohner durchschnittlich pro Tag mit dem Auto zurück, auf dem Land sind es 37 Kilometer. Nur ein Prozent aller Autofahrten sind überhaupt länger als 100 Kilometer, heißt es im Mobilitätsbericht des Bundesverkehrsministeriums von 2017. Dank der Solarzellen, die genug Strom für bis zu 34 Kilometer Reichweite pro Tag liefern sollen, müsste der Sion im Alltag also fast nie aufgeladen werden. Das macht ihn in den Augen Hahns zum „perfekten Pendlerfahrzeug“. Für längere Strecken kann die Batterie auch über ein Schnellladekabel aufgeladen werden.

„Keiner kannte uns, aber plötzlich hatten wir über Nacht eine Million Euro eingesammelt“

Doch bis zum Sion war es ein langer Weg. Ganz klassisch in der elterlichen Garage haben die beiden Gründer an ihrem E-Auto getüftelt. Das Wissen darum haben sie sich selbst erarbeitet, ein „Selbststudium“, wie es Hahn nennt. Nachdem sich die beiden Freunde nach drei Jahren entschlossen hatten, ihre Idee auf größere Beine zu stellen, kam Navina Pernsteiner dazu. „Navina hat ganz viele Aspekte reingebracht, die wir vorher nicht hatten: Design, Branding, Marketing und so weiter. Wir hatten bis dahin weder einen Namen noch einen Businessplan“, meint Hahn.

Doch die Hürden waren weiterhin hoch. Große Investoren standen damals nicht Schlange, um drei sehr junge Außenseiter zu unterstützen, die die große und mächtige Autobranche aufmischen wollten. Sono Motors musste in einer sehr selbstbewussten und konservativen Industrie Überzeugungsarbeit leisten. Und ging schließlich einen ungewöhnlichen Weg: Es setzte auf eine Crowdfunding-Kampagne. „Keiner kannte uns, aber plötzlich hatten wir über Nacht eine Million Euro eingesammelt“, sagt Hahn. Man hört ihm bis heute sein Staunen über den unerwarteten Erfolg an. Vielleicht spielten ihnen auch die damaligen Umstände in die Hände: 2016 wurde die Autobranche von dem großen Manipulationsskandal bei Diesel-Abgaswerten beherrscht. Die Gründer hatten einen Nerv getroffen, wie sich auch später immer wieder zeigt.

„Das war sehr viel Geld für uns. Wir konnten anfangen, Experten reinholen und ein Team aufbauen, weitere Finanzierungsrunden starten, den ersten richtigen Prototypen entwickeln“, sagt der Gründer. „Von da ging es dann Schlag auf Schlag, die Firma ist gewachsen und wir sind mehrmals umgezogen.“ Ihre Community, eine Mischung aus Kleinanlegern, Enthusiasten und künftigen Kunden, hält ihnen bis heute die Treue. Derzeit gibt es mehr als 13.000 angezahlte Reservierungen für den Sion.

Finanzierungsproblem: Solarzellen-Auto Sono Motors droht das Geld auszugehen Vor zwei Jahren hat das Münchener Startup sein Elektroauto vorgestellt. Tausende Reservierungen hat Sono Motors erhalten, bislang aber noch kein Fahrzeug ausgeliefert.

Die Elektromobilität bietet Startups eine Chance, den Automarkt aufzumischen

Trotz des Erfolgs: „Das Thema Finanzierung war bei Sono Motors bisher immer die größte Hürde. Wenn wir in der klassischen Finanzwelt auf Grenzen gestoßen sind, haben wir es immer auf einem anderen Weg gelöst. Wir haben damit zwar sehr viel Geld eingesammelt, aber es war alles andere als einfach“, kritisiert der Gründer. Kapitalintensive Startups hätten es bei der Finanzierung in Deutschland besonders schwer — bei ohnehin schon oft schwierigeren Rahmenbedingungen für Startups im Vergleich zu Nordamerika oder China. Trotz vieler Bewerbungen habe Sono Motors bis heute auch noch keinen Cent öffentliche Förderung bekommen.

„Wir haben einen großen Standortnachteil, weil hier einfach nicht die nötige Finanzierung ist. Bestes Beispiel sind die Corona-Hilfen. Da wurden ganz viele tolle Fördermöglichkeiten ins Leben gerufen, aber ganz oft nicht für Startups. Das führt dazu, dass wir in Deutschland kein richtiges Unternehmertum mehr haben. Diese starke Mittelschicht, die uns trägt, sind meistens Unternehmen, die vor 50 oder 100 Jahren gegründet wurden“, sagt Hahn.

Auch die deutschen Autohersteller stammen zum großen Teil noch aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nach einer langen Erfolgsgeschichte steht die Branche jedoch nun vor ungeahnten Herausforderungen. „Innovation kommt in dieser Industrie nicht von neuen Playern. Weil bisher Verbrennermotoren einfach unglaublich schwer waren zu entwickeln und jahrelange Expertise voraussetzte. Und auf einmal kommt die Elektromobilität und stellt die ganze Industrie auf den Kopf“, sagt der Gründer. „Alle stehen an der gleichen Startlinie, alle sind Nicht-Experten in der Elektromobilität und auf einmal haben Startups eine Chance, in diesen Markt einzudringen. Mit diesem Marktverhältnis hat sich innerhalb von fünf Jahren ein Fenster aufgetan, was hundert Jahre lang zu war.“

Die geplante Gigafactory von Tesla in Grünheide bei Berlin findet der Gründer von Sono Motors super, ebenso wie den Bau von neuen Batteriefabriken in Deutschland, beispielsweise vom chinesischen Hersteller CATL: „Die deutsche Automobilindustrie hat jahrelang behauptet, man könnte in Deutschland keine Batteriezellen produzieren, man müsse alles in Billiglohnländer verlagern. Und dann kommt jemand und setzt hier eine Gigafactory hin“, freut sich Hahn. Noch ist allerdings nicht ganz klar, ob Tesla in Grünheide auch Batteriezellen fertigen will.

Bilder: Sono Motors