Technikchef Artem Fishman hat Soundcloud zum 19. Dezember verlassen. Das geht aus einem Eintrag im britischen Handelsregister hervor, außerdem verkündete Fishman seinen Abgang in einem Linkedin-Post. Er fühle sich geehrt, eines der besten Entwickler- und Produktteams in Europa geleitet zu haben – „durch turbulente Zeiten“, aber auch durch eine Phase selbstbewussten Wachstums, schreibt er.

Anzeige

Fishman kam 2017 zu Soundcloud. Damals steckte das Unternehmen in einer Krise. Die Musikplattform hatte im Vorjahr Millionenverluste gemacht, musste daraufhin mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und Standorte schließen. Ein Investment in Höhe von 170 Millionen US-Dollar rettete Soundcloud, doch Gründer Alex Ljung musste seine Firma in diesem Zuge verlassen. Seinen CEO-Posten übernahm Kerry Trainor, vormals CEO bei Vimeo. Der zweite Soundcloud-Mitgründer und damalige CTO Eric Wahlforss wechselte an die Spitze des Produktteams – an seiner Stelle wurde Artem Fishman Technikchef. Fishman hatte vorher unter anderem als Leiter des Entwicklerteams bei Yahoo gearbeitet.

Anfang 2019 verließ dann auch Wahlforss seinen CPO-Posten. Er wolle Soundcloud aber weiter als Berater unterstützen, sagte er damals. Sein Nachfolger ist Gilles BianRosa, der zuvor Produktchef bei Samsung war. Wer nun Fishmans Posten als CTO bekommt, ist nicht bekannt. Fishman jedenfalls verabschiedet sich nach New York, schrieb er auf Linkedin. Seinen neuen Job hält er noch geheim: „Ich freue mich sehr auf mein neues Abenteuer, aber mehr dazu im Januar“, heißt es in seinem Beitrag.