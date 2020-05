Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Der erste Start wurde verschoben, der zweite klappte reibungslos: Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat gemeinsam mit der Nasa zwei Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation (ISS) geflogen. Der Start am Samstag und auch das Andockmanöver 19 Stunden später klappten reibungslos. Die beiden US-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley brauchten für das Ankoppeln ihrer Kapsel nur einen Versuch.

Der Flug war der erste bemannte Raketenstart von US-Boden seit neun Jahren gewesen. Für das von Elon Musk erst vor 18 Jahren gegründete SpaceX war es eine historische Mission. Noch nie zuvor hat ein privates Raumfahrtunternehmen Astronauten ins All befödert. Die beiden US-Amerikaner sollen rund einen Monat auf der Raumstation bleiben. [Mehr bei Welt, Handelsblatt und Techcrunch]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Didi Chuxing hat in einer von Softbank angeführten Finanzierungsrunde mehr als 500 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Geld will der chinesische Fahrdienstvermittler dazu verwenden, seine Tochtergesellschaft für autonomes Fahren weiter auszubauen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Magic Leap hat seinen CEO verloren. Rony Abovitz ist von seiner Rolle bei dem 2011 gegründeten Augmented Reality-Startup zurückgetreten. Das streng geheim gehaltene Unternehmen hat inzwischen rund drei Milliarden US-Dollar von Investoren erhalten, dafür mit dem Magic Leap 1-Headset aber bisher nur ein Produkt auf den Markt gebracht. [Mehr bei Business Insider]

Google hat Jobangebote für mehr als 2000 Personen zurückgezogen, die eigentlich bereits zugesagt waren. Die Betroffenen seien Mitarbeiter auf Vertragsbasis oder befristete Angestellte gewesen, wie es in einem Medienbericht hieß. [Mehr bei New York Times]

Zoom plant, die Verschlüsselung von Videoanrufen zu verbessern. Allerdings erhalten nur zahlende Kunden und Institutionen wie Schulen das verbesserte Angebot, nicht jedoch die Nutzer der kostenlosen Verbraucherkonten, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag mitteilte. [Mehr bei Reuters]

Apple-CEO Tim Cook hat am Sonntag ein Memo an alle Mitarbeiter geschickt, in dem er über die Ermordung des unbewaffneten schwarzen Mannes George Floyd durch die Polizei geschrieben hat. Durch die landesweiten, teils gewalttätigen Proteste, die daraufhin ausgebrochen sind, musste Apple einige seiner US-Läden schließen. Ein US-Sender veröffentlichte das gesamte Memo. [Mehr bei CNBC]

