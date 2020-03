Elon Musk sagt über seine Firmen: „Es gibt viel einfachere Arbeitsplätze, aber niemand hat die Welt je mit einer 40-Stunden-Woche verändert.“

Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Elon Musk ist bekannt dafür, dass er schwer erreichbare Ziele setzt. Ende Februar soll der Tesla– und SpaceX-Chef jedoch die gesamte SpaceX-Belegschaft in einer der Fabriken um ein Uhr morgens an einem Sonntag einbestellt haben. In den frühen Morgenstunden wollte er laut eines Medienberichts von seinem Team wissen, warum die Fabrik nicht rund um die Uhr läuft, um Raumschiffe und Raketen zu bauen. Das Ingenieurteam erklärte, sie bräuchten dafür mehr Leute, um in Schichten zu arbeiten. Daraufhin stellte SpaceX innerhalb von 48 Stunden 252 neue Mitarbeiter ein und verdoppelte damit die Belegschaft in dieser Fabrik.

Mitarbeiter haben in der Vergangenheit bereits berichtet, dass man bei Musk lernen müsse zuzuhören und zu denken, bevor man seine kühnen Ziele ablehne. Man müsse pausieren und darüber nachdenken, welche Wege es geben könnte, diese zu erreichen. „Es gibt viel einfachere Arbeitsplätze, aber niemand hat die Welt je mit einer 40-Stunden-Woche verändert“, twitterte Musk selbst einmal. „Aber wenn man liebt, was man tut, fühlt es sich (meistens) nicht nach Arbeit an“, fügte er hinzu. [Mehr bei CNBC und Ars Technica]

Anzeige

Auf Gründerszene geht es heute darum, wie Städte es schaffen können, den Autoverkehr zu reduzieren. Bisherige Methoden haben nicht wirklich viel gebracht. Dabei ist die Lösung für den Umstieg simpel, schreibt unser Kolumnist Don Dahlmann: Einschränkungen statt sofortige Komplettverbote. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Die Tech-Startup-Accelerators Y Combinator und 500 Startups haben die Live-Komponenten ihrer kommenden Demo-Tage abgesagt und hosten die Events stattdessen online. Die Präsentationen von Y Combinator werden am Montag (23. März, US-Zeit) aufgezeichnet und online gestellt. 500 Startups will seine Präsentationen dagegen am 26. März live übertragen. South by Southwest, das große Musik-, Technologie- und Filmtreffen, das jedes Jahr in Texas stattfindet, fällt in diesem Jahr komplett aus. Zudem lassen immer mehr Firmen ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Gleichzeitig mischte sich aber auch Tesla-Chef Elon Musk in die Diskussion ein und twitterte, die Panik um das Virus sei „dumm“. [Mehr bei Handelsblatt, The Information und New York Times]

Intel und Lenovo kooperieren, um das chinesische Institut BGI Genomics im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Der Chiphersteller und der PC-Produzent wollen dem renommierten Institut helfen, das Virus möglichst schnell zu entschlüsseln. [Mehr bei Handelsblatt]

Grindr, die beliebte Gay-Dating-App, die bisher in Besitz des chinesischen Gaming-Unternehmens Beijing Kunlun war, wird für rund 608 Millionen US-Dollar an ein in den USA ansässiges Unternehmen – San Vicente Acquisition Partners – verkauft. [Mehr bei Reuters]

Quibi geht Anfang April mit 50 Shows an den Start. Der Kurzform-Videodienst, der sich getreu seines Namens, der für „Quick Bites“ steht, auf kurze Videos konzentrieren wird, die man auf seinem Telefon anschauen kann, wird von dem langjährigen Hollywood-Manager Jeffrey Katzenberg und der ehemaligen Ebay-CEO Meg Whitman geführt. [Mehr bei Techcrunch]

Waymo hat vergangene Woche zum ersten Mal Geld von externen Investoren in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar eingesammelt. Daraufhin wirbelten Gerüchte um eine Bewertung von 30 Milliarden Dollar umher. Falls korrekt, wäre diese Zahl deutlich geringer als eine Bewertung, die der Roboterwagen-Spezialist vor mehr als einem Jahr von Investoren angestrebt hatte. [Mehr bei Financial Times]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In der Startup-Szene arbeiten viele deutlich mehr als 40 Stunden die Woche. Umso wichtiger ist es, ein oder zwei Tage in der Woche abzuschalten. Der CEO einer Fortbildungs-App hat uns berichtet, wie er die wenige Freizeit optimal nutzt. [Mehr bei Gründerszene]

Einen guten Start in die Woche!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Getty Images / DAVID MCNEW / Kontributor