Der Technologiesektor spürt immer mehr die Auswirkungen des Coronavirus. Unternehmen schließen Büros, Geschäfte und Fabriken in China, Mitarbeiter können nicht mehr in das Land reisen. Die Schließungen sollen teilweise bis zum ersten März andauern. Unter den betroffenen Firmen sind Apple, Samsung, Microsoft, Tesla und Google. Da viele Produkte in China hergestellt werden, warnen Experten, dass bei verschiedenen Smartphones, VR-Headsets, Autos und anderem technischen Zubehör mit Engpässen zu rechnen sein wird. Die Schließungen von Foxconn und Pegatron in China dürften beispielsweise die Produktion von iPhones und Airpods verzögern.

Auch in Deutschland erwartet jede vierte Firma für 2020 bereits negative Auswirkungen auf das eigene Geschäft und gut jede zweite sieht erhebliche Konjunkturrisiken für die deutsche Wirtschaft, wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch nach einer Umfrage unter 80 Unternehmen der ITK-Branche mitteilte. [Mehr bei The Verge]

Auf Gründerszene geht es heute um Insa Klasing, die sich bei einem Reitunfall beide Arme brach. Daraufhin wurde normales Arbeiten für die ehemalige KFC-Managerin unmöglich. Sie musste ihre Chefrolle radikal ändern und leitete daraus ein neues Führungsmodell ab, das sie im Buch „Der 2-Stunden-Chef“ aufgeschrieben hat. Im Interview erzählt uns Klasing, wie sie es heute in ihrem eigenen Startup lebt. [Mehr bei Gründerszene]

SpaceX soll sich um ein neues Investment von rund 250 Millionen US-Dollar bemühen. Das zusätzliche Bargeld würde die Gesamtbewertung laut eines Medienberichts auf rund 36 Milliarden Dollar erhöhen – eine Steigerung von mehr als 2,5 Milliarden Dollar gegenüber der zuletzt gemeldeten Bewertung. [Mehr bei CNBC]

Intuit, ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, steht laut eines Medienartikels kurz vor dem Kauf des Personal-Finance-Portals Credit Karma. Bei dem Deal soll es um rund sieben Milliarden US-Dollar gehen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Facebooks Kryptowährung Libra bekommt einen neuen Unterstützer. Nachdem etliche Unternehmen bei der Online-Währung ausgestiegen sind, tritt Shopify, ein kanadischer Anbieter von Software für Online-Shops, der Libra Association bei. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Fidelity International hat eine Beteiligung an der BC Group erworben, einem in Hongkong notierten Betreiber einer Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die sich an professionelle Anleger richtet. Der Schritt von Fidelity, einem der größten Vermögensverwalter und Makler der Welt, zeigt, wie traditionelle Finanzinstitute weiterhin Krypto umwerben. [Mehr bei Bloomberg und The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Anscheinend wollte Apple mal für kurze Zeit die App Blinkist übernehmen. Das Berliner Sachbuch-Startup erfuhr davon erst aus einem Buch und war sehr überrascht. [Mehr bei Gründerszene]

