Elon Musk träumt bekanntlich von einer Stadt auf dem Mars. Doch zunächst möchte seine Firma SpaceX anscheinend ein Resort an der Golfküste von Texas neben einem geplanten Weltraumhafen im Boca Chica Village errichten. Dort entwickelt und testet das Unternehmen derzeit die Mars-Rakete Starship. So verrät eine Stellenanzeige, dass SpaceX einen Manager sucht, der den Bau des ersten Resorts der Firma überwachen soll. Dies deutet darauf hin, dass SpaceX ein Rundumerlebnis für seine geplanten Flüge mit Weltraumtouristen anbieten will.

Außerdem hat das Weltraumunternehmen einen milliardenschweren Vertrag gewonnen, der die Firma in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Satellitenstartanbieter des Pentagon machen wird. So wird sich SpaceX bis 2027 schätzungsweise drei Dutzend Starts mit United Launch Alliance teilen, einem Joint Venture zwischen Boeing und Lockheed Martin, das bisher mehr oder weniger eine Monopolstellung innehatte. [Mehr bei Wall Street Journal, Cnet und Techcrunch]

Auf Gründerszene: Civey-Chefin Janina Mütze hat in fünf Jahren eine Umfrage-Firma mit bisher über einer Million Teilnehmern aufgebaut. Damit fordert die Berlinerin die alteingesessenen Meinungsforscher von Forsa oder Infratest heraus. Im Podcast berichtet uns die Gründerin, wie das Startup es geschafft hat, so schnell zu wachsen. [Mehr bei Gründerszene]

Nikola hat nach den enttäuschenden Quartalszahlen der vergangenen Woche einen Großauftrag an Land gezogen. Das Startup für Elektrofahrzeuge, das im Juni an die Börse gegangen ist, soll 2500 elektrisch angetriebene Müllwagen für den US-Entsorger Republic Services produzieren. Die Ankündigung folgt auf eine Beschwerde von Analysten, die die mangelnde Klarheit in Bezug auf den Geschäftsplan und die Auftragslage des Unternehmens beklagt hatten. [Mehr bei Wall Street Journal]

Ein kalifornischer Richter hat die Fahrdienstvermittler Uber und Lyft angewiesen, ihre Fahrer als Angestellte anstatt als Auftragnehmer einzustufen. Das Urteil ist der Beginn eines voraussichtlich langen Rechtsstreits in den USA. Gleichzeitig veröffentlichte Uber-CEO Dara Khosrowshahi einen Artikel in der New York Times, in dem er für einen „dritten Weg“ zur Klassifizierung der Arbeiter warb. [Mehr bei CNBC und New York Times]

Huawei droht ein empfindlicher Rückschlag: Nachdem das chinesische Telekommunikationsunternehmen vor wenigen Tagen einen historischen Erfolg feiern konnte – im zweiten Quartal waren die Chinesen erstmals der größte Smartphone-Hersteller der Welt – machen sich die Sanktionen der US-Regierung nun doch bemerkbar. So gehen Huawei anscheinend die Prozessoren für seine Handys aus. [Mehr bei Handelsblatt]

Salesforce ist laut eines Medienberichts auf Akquisitionsjagd. Der SAP-Konkurrent soll Firmen im Auge haben, die Roboterprozessautomatisierung anbieten, also Softwareprogramme, die Geschäftsprozesse übernehmen können, die sich wiederholen. Ebenfalls interessiert an einer Übernahme ist American Express. Es soll sich in Gesprächen mit dem von Softbank unterstützten Startup Kabbage befinden, einem Online-Kreditgeber für kleinere Firmen. [Mehr bei The Information und Bloomberg]

Apple-CEO Tim Cook ist laut einer neuen Analyse von Bloomberg zum Milliardär aufgestiegen. Obwohl dies ein stattliches Vermögen ist, kann Cook nicht mit anderen Tech-CEOs mithalten wie Amazons Jeff Bezos, Facebooks Mark Zuckerberg und Microsoft-Gründer Bill Gates. Diese sind allesamt Super-Milliardäre und besitzen damit über 100 Milliarden US-Dollar. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Nachdem Doreen Huber ihr Cateringportal Lemoncat verkauft hat, ist die Berlinerin auf Weltreise gegangen. Dabei hat es sie auf die spanische Insel Mallorca verschlagen. Gründet sie dort nun ein neues Startup? [Mehr bei Gründerszene]

