Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla-CEO Elon Musk hat eigenen Angaben zufolge wahrscheinlich Covid-19. Auf Twitter sagte der Unternehmer, er habe sich von demselben Labor und derselben Krankenschwester insgesamt viermal an einem Tag testen lassen. Zwei der Tests seien positiv, zwei negativ gewesen. „Hier findet irgendeine Art von Schwindel statt“, twitterte Musk und stieß damit auf Kritik. Der einflussreiche CEO stelle sich mit seiner Aussage auf die Seite von Verschwörungstheoretikern, so der Vorwurf. Musk beschrieb seine Symptome als leichte Erkältung.

Währenddessen schreibt Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX Geschichte: Am Sonntagabend in den USA hat die Nasa in einer ersten, vollwertigen Mission Astronauten an Bord eines privaten Raumschiffs in den Orbit geschickt. Der Flug zur Internationalen Raumstation ISS hatte schon am Samstag stattfinden sollen, wurde dann aber wegen schlechten Wetters auf Sonntag verschoben. Die vier Astronauten sitzen in einem neu designten Crew-Dragon-Raumschiff, das mithilfe der Falcon-9-Trägerrakete in den Weltraum gebracht wird. Nasa und SpaceX hatten zuvor schon erfolgreich Testmissionen durchgeführt. [Mehr bei Reuters, Forbes, The Verge und Techcrunch]

Auf Gründerszene: Viele junger Gründer träumen davon, ihr Startup einmal an die Börse zu bringen. Bastian Schiedat von der Berenberg Bank hat viele IPOs mitbegleitet. Im Interview mit Gründerszene erzählt er, wie sich Startups am besten auf den Börsengang vorbereiten und worauf sie besonders achten sollten. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Wie bereits erwartet hat Doordash am Freitag die Unterlagen für seinen Börsengang eingereicht. Der Essenslieferdienst ist Marktführer in den USA und hat nach eigenen Angaben eine Million Fahrer und 18 Millionen Kunden, die die App nutzen. In den neun Monaten bis Ende September hat das Unternehmen 1,9 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Im vergangenen Jahr waren es im selben Zeitraum 587 Millionen Dollar. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Volkswagen stockt im Bereich Elektromobilität auf. Der weltweit größte Autohersteller will in den nächsten fünf Jahren insgesamt 73 Milliarden Euro in digitale und elektrische Fahrzeugtechnologien investieren. Am Freitag stellte der Konzern, zu dem auch Marken wie Porsche, Audi, Skoda und Seat gehören, seinen neuen Investitionsplan von insgesamt 150 Milliarden Euro vor. [Mehr bei Reuters]

Tiktok bekommt einen 15-tägigen Aufschub von der US-Regierung unter Donald Trump. Eigentlich hätte Bytedance, der chinesische Mutterkonzern der Video-App, das US-Geschäft von Tiktok bis Donnerstag verkaufen müssen. Der Konzern steht hierzu im Gespräch mit Walmart und Oracle. Eine Lösung muss nun bis zum 27. November gefunden werden. Außerdem hat ein Tiktok-Angestellter, der gegen die Trump-Regierung vor Gericht gezogen war, hat seine Klage fallen gelassen. [Mehr bei Bloomberg, Handelsblatt und Reuters]

Reliance Retail, die größte indische Einzelhandelskette, kauft die Onlineplattform Urban Ladder, die Möbel und Dekor anbietet. Das Unternehmen, das Teil des Konglomerats Reliance Industries ist, dringt weiter in den E-Commerce-Bereich vor und hofft so, mit Konkurrenten wie Amazon mithalten zu können. [Mehr bei Techcrunch]

Google baut einen neuen, zehn Hektar großen Campus in der Nähe von Seattle, Washington. Damit erweitert das Tech-Unternehmen seine Präsenz in der Region, in der auch die US-Konzerne Microsoft und Amazon ansässig sind. Google hat bereits einen Sitz in Kirkland, Washington. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Startup Coyo bietet Intranet-Software für Unternehmen an und schreibt schon länger schwarze Zahlen. Jetzt soll die Hamburger Firma von dem US-Investor Marlin Equity Partners übernommen werden. Der Exit könnte dem Gründer mehrere Millionen einbringen. [Mehr bei Gründerszene]

