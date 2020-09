Hier startet eine der Starlink-Missionen im August 2020.

SpaceX-Chef Elon Musk hat in einem Tweet angekündigt, seinen Satelliten-Internetdienst Starlink in den kommenden Jahren an die Börse bringen zu wollen. „Wir werden Starlink wahrscheinlich an die Börse bringen, aber erst in einigen Jahren, wenn das Umsatzwachstum reibungslos und vorhersehbar ist“, sagte Musk. „Der öffentliche Markt mag keinen unregelmäßigen Cashflow, haha.“

Mit Hilfe von Starlink will Musk ein Internet-Satellitennetzwerk im All aufbauen und so Hochgeschwindigkeitsinternet überall auf der Welt übertragen. Das SpaceX-Management hatte die Idee eines Börsengangs bereits im Februar erörtert und Investoren in einem Gespräch mitgeteilt, dass das Projekt ausgegliedert werden könnte. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Uber erhält seine Lizenz in London zurück. Ein Gericht erlaubte dem Fahrdienstvermittler, den Betrieb in der britischen Hauptstadt für weitere 18 Monate aufzunehmen. Zuvor war die Lizenz dem US-amerikanischen Unternehmen wegen einer Reihe an Fehlern gleich mehrmals entzogen worden. Außerdem soll Uber laut eines Medienberichts über den Kauf von Free Now nachdenken, das Fahrdienst-Joint-Venture von Daimler und BMW. So könnte Uber seinen Marktanteil in Europa und Lateinamerika stärken. [Mehr bei CNBC, Wall Street Journal und Bloomberg]

Google stellt sich auf die Seite Apples. Das Techunternehmen gab am Montag bekannt, dass es Regeln durchsetzen wird, nach denen App-Entwickler, die Android-Software im Google Play Store vertreiben, das In-App-Zahlungssystem verwenden müssen, bei dem eine Gebühr von 30 Prozent für Zahlungen erhoben wird. Mit dieser Ankündigung werden die Richtlinien von Google Play mit den App-Store-Richtlinien von Apple in Einklang gebracht, die derzeit bei Entwicklern und Aufsichtsbehörden unter Beschuss stehen. [Mehr bei CNBC]

Microsoft startet das Programm „Azure for Operators“. Dabei versorgt das US-Unternehmen Mobilfunkanbieter mit Komponenten für die Infrastruktur von 5G-Netzen und dringt damit teilweise in Marktbereiche ein, die bislang von Techkonzernen wie Huawei, Ericsson, Nokia und Samsung dominiert wurden. [Mehr bei Handelsblatt und Bloomberg]

Amazon hat seinen Mega-Verkaufstag namens „Prime Day“ für den 13. und 14. Oktober bestätigt. Damit könnte der Onlinehändler im vierten Quartal ein Rekordergebnis einfahren. [Mehr bei Wall Street Journal]

Mcafee hat einen Börsengang beantragt und ist damit ein weiteres US-amerikanisches Unternehmen, das von dem derzeit aufgeheizten Markt für Börsengänge in den USA profitieren will. Der Cybersecurity-Softwarehersteller hat angegeben, Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar ausgeben zu wollen. Der Betrag ist jedoch „ein Platzhalter“, der sich wahrscheinlich ändern wird. [Mehr bei Bloomberg]

Softbank hat eine Investitionsrunde geleitet, in der 319 Millionen US-Dollar für ein amerikanisch-chinesisches Biotech-Unternehmen geflossen sind. Xtalpi stützt sich auf die AI-gestützte Wirkstoffforschung und arbeitet mit großen Pharmaunternehmen wie Pfizer zusammen. [Mehr bei Techcrunch]

