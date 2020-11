Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Splunk, Dropbox und Brex haben in ihren Anfangszeiten auf aufwendige Büros und Werbung in San Francisco gesetzt, um Mitarbeiter und Kunden anzulocken. Der Cloud-Speicherdienst Dropbox eröffnete vor drei Jahren ein neues Büro am östlichen Stadtrand. Das Fintech-Unternehmen Brex investierte gar in ein eigenes Café in einem bei Risikokapitalgebern beliebten Viertel.

Doch jetzt kehren genau diese CEOs der Stadt den Rücken: Drew Houston, CEO von Dropbox, und Douglas Merritt, CEO des Software-Herstellers Splunk, haben kürzlich Häuser in Austin in Texas gekauft. Die Brex-Gründer Henrique Dubugras und Pedro Franceschi sind dagegen nach Los Angeles gezogen und planen laut eines Medienberichts nicht, den Mietvertrag des San Francisco-Büros zu verlängern. [Mehr bei The Information]

Anzeige

Auf Gründerszene: Der Trend an die Börse zu gehen, um weiteres Geld einzunehmen und das Wachstum anzukurbeln, schwappt von den USA nun auch nach Deutschland über. Auch mehrere deutsche Startups planen den IPO. Wer sind die Kandidaten? Und wie weit ist ihre Planung? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Snap macht mit der neuen Snapchat-Funktion „Spotlight“ Tiktok und Instagram Reels Konkurrenz. Spotlight zeigt den Nutzern die wichtigsten Schnappschüsse aus aller Welt in einem Feed, durch den sie wischen oder tippen können. Dies zeigt, wie sehr die sozialen Plattformen inzwischen um die Gunst ihrer Nutzer buhlen und nichts „verpassen“ wollen. [Mehr bei CNBC]

STC Pay befindet sich in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, um von Saudi-Arabien aus in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Kuwait und Bahrain zu expandieren. STC Pay ist das erste Fintech-Einhorn in der Region und hat die Landschaft für digitale Zahlungen in Saudi-Arabien dank zunehmender Nutzung von Smartphones und Internet rasant verändert. Weitere Nachrichten aus der Region gibt es von Google: So plant das US-Techunternehmen ein Glasfasernetz über Saudi-Arabien und Israel. Dies würde erstmals zwei historische Feinde verbinden und einen neuen Korridor für den Internetverkehr eröffnen. [Mehr bei CNBC, Bloomberg und Wall Street Journal]

Apples Sicherheitschef soll in einen vermeintlichen Bestechungsskandal verwickelt sein. Thomas Moyer wird beschuldigt, Polizeibeamten iPads angeboten zu haben, um im Gegenzug Waffengenehmigungen unter der Hand zu erhalten. Moyers Anwalt sagt, sein Klient sei unschuldig. Auch Apple konnte bei einer Untersuchung keine Unregelmäßigkeiten entdecken. [Mehr bei Palo Alto Weekly und Bloomberg]

Die Costar Group, einer der weltweit größten Anbieter von Informationen und Analysen zu gewerblichen Immobilien mit Sitz in Washington, kauft Homesnap für 250 Millionen US-Dollar. Homesnap wurde 2012 in den USA gegründet und ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das Immobilienmaklern Apps und andere Technologien zur Verwaltung und Analyse ihrer Angebote sowie des breiteren Marktes zur Verfügung stellt. Etwa 300.000 Immobilienmakler nutzen es durchschnittlich 30 Mal im Monat. [Mehr bei Wall Street Journal]

Relativity Space hat eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das in Los Angeles ansässige Raketen-Startup hat in diesem Jahr trotz Pandemie die Arbeiten an einer neuen, 120.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte in Long Beach abgeschlossen. Die Raketenbautechnologie der Firma basiert auf dem größten existierenden 3D-Metalldrucker. [Mehr bei Techcrunch]

Börsengänge: Die Muttergesellschaft der Mytheresa Group, ein deutscher, auf Damenbekleidung spezialisierter Luxus-Online-Händler, hat vertraulich einen Börsengang in den USA beantragt. Auch Avepoint, ein 19 Jahre altes Unternehmen, das Software zur Verwaltung von Daten für Microsoft 365-Anwendungen verkauft, geht über eine Zweckgesellschaft an die Börse. Dieser Deal zeigt die enorme Größe des Microsoft Office-Kundenstamms, aber auch die wachsende strategische Bedeutung von Unternehmen, die anderen Firmen helfen, Daten aus ihrem Geschäftsbetrieb zu generieren und in den Griff zu bekommen. [Mehr bei Bloomberg und Bloomberg]

China zeigt – wie auch die USA – großes Interesse am Weltall. So ist am Dienstagmorgen (Ortszeit) ein unbemanntes Raumschiff auf den Weg zum Mond geschickt worden. Bei der Mission sollen erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten wieder Gesteinsproben zur Erde geholt werden. Gleichzeitig wurden auch äußerst bedenkliche Tech-Nachrichten aus dem Land bekannt. So berichtet die New York Times, dass China einen Supercomputer, der mit Intel– und Nvidia-Chips betrieben wird, in der nordwestchinesischen Region Xinjiang einsetzt, um die muslimische Minderheit der Uiguren aufzuspüren und einzusperren. [Mehr bei Handelsblatt und New York Times]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Digitalbranche gibt sich gern fortschrittlich. Doch beim Thema Gleichberechtigung hinken viele Tech-Firmen eher hinterher. Frauen im Vorstand sind noch immer eine Seltenheit. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Justin Sullivan/Getty Images