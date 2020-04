Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Jack Dorsey, CEO von Square und Twitter, sagte am Dienstag, er werde eine Milliarde US-Dollar aus seinem Square-Eigenkapital zur Seite legen, um Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, sobald die Pandemie vorbei ist. In einer Reihe von Tweets schrieb Dorsey, er werde das Geld für Zwecke wie das universelle Grundeinkommen und die Gesundheit und Bildung von Mädchen verwenden.

Er erklärte, er wolle Kapital aus seinen Square-Anteilen verwenden und nicht Twitter-Aktien angreifen, weil er mehr Aktien an dem Payment-Startup besitze. „Die Auswirkungen dieses Geldes sollten langfristig beiden Unternehmen zugute kommen, da es den Menschen hilft, denen wir dienen möchten“, sagte Dorsey. Gleichzeitig twitterte er einen Link zu einem öffentlichen Google Doc, über das Nutzer verfolgen können, an welche Organisationen das Geld des Fonds geht. Auch Amazons Jeff Bezos, Facebooks Mark Zuckerberg und die Bill Gates Foundation geben derzeit hohe Summen für die Bekämpfung des Coronavirus aus. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Airbnb soll laut eines Medienberichts weiterhin mit Investoren Gespräche führen, um nach dem gestrigen Milliardendeal mit Silver Lake und Sixth Street Partners nochmals mehr Geld aufzunehmen. Die Reiseplattform überlegt demnach, eine weitere Milliarde US-Dollar an Geldern ins Haus zu holen, um die Pandemie überstehen zu können. [Mehr bei Bloomberg]

Zwei Wework-Direktoren haben eine Klage gegen Softbank eingereicht, nachdem sich das japanische Konglomerat von dem bereits zugesagten Kauf von Wework-Aktien im Wert von bis zu drei Milliarden US-Dollar wieder zurückgezogen hat. Laut eines Medienberichts wäre der Aktienkauf vor allem dem ehemaligen Wework-Geschäftsführer Adam Neumann zugute gekommen, der Aktien im Wert von bis zu 970 Millionen Dollar verkaufen hätte können. [Mehr bei Wall Street Journal]

Social Finance, das US-Fintech, das auch unter der Abkürzung Sofi bekannt ist, kauft das Startup Galileo Financial Technologies für 1,2 Milliarden US-Dollar in bar. Galileo Financial Technologies erstellt Anwendungen für Kartenaussteller und Zahlungsplattformen. [Mehr bei Bloomberg]

Amazon setzt seinen hauseigenen Lieferservice, der mit UPS und Fedex konkurriert, für Lieferungen von Drittanbietern aus. Der Onlinehändler will den Service nutzen, um sich auf den Anstieg der Bestellungen seiner eigenen Kunden zu konzentrieren. [Mehr bei Wall Street Journal]

Die Covid-19-Pandemie zwingt viele Startups, Mitarbeiter zumindest vorübergehend zu entlassen. So muss die US-amerikanische Restaurantmanagementplattform Toast, die zuletzt mit fünf Milliarden US-Dollar bewertet wurde, rund die Hälfte ihrer Mitarbeiter freistellen. Andere profitieren dagegen von der Pandemie: So sammelte Tyto Care, der Anbieter eines Diagnosegeräts für die häusliche Gesundheit und einer App für telemedizinische Beratung, in einer Finanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar ein. Auch das soziale Medium Pinterest teilte bereits gute Nachrichten mit: So soll der Umsatz im ersten Quartal über den Erwartungen der Analysten liegen. [Mehr bei Techcrunch, Techcrunch und CNBC]

