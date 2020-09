Wer ein Startup gründet, ist nicht nur plötzlich selbstständig – sondern ganz schnell auch Führungsperson. Gerade Erstgründerinnen und -gründer stehen jetzt vor Fragen: Wie führe ich meine ersten Mitarbeiter? Wie viel Gehalt soll ich ihnen und mir selbst zahlen? Wo sollen wir überhaupt arbeiten? In unserem Schwerpunkt Führung & Management haben wir uns diesen Themen gewidmet und mit Expertinnen und Experten gesprochen. Die Artikel im Überblick:

Thomas Pütter berät seit Jahren Unternehmer zu Organisationsentwicklung und Change Management. Im Interview erklärt er, wie Gründerinnen und Gründer mit ihrem Team kommunizieren sollten (und wie nicht), was bei starkem Wachstum zu beachten ist und wie man am besten aus dem Homeoffice führt:

Führung: „Emotionen dürfen nicht eins zu eins an Mitarbeiter weitergegeben werden“ Wenn Startups wachsen, müssen Führungskräfte ihre Firma häufig neu aufstellen. Weil das zu Problemen im Team führen kann, sollten klare Regeln her, sagt unser Experte.

Reich werden Gründer erst, wenn sie ihr Startup erfolgreich verkaufen – das zumindest ist das Klischee. In Gesprächen mit Investoren stellt sich jedoch heraus: Startup-Chefs können sehr gut verdienen. Dieser Artikel schlüsselt auf, welche Gehälter in der Szene üblich sind:

Arm oder reich: Wie hoch ist das Gehalt von Gründern und Gründerinnen? Wer ein Startup gründet, lebt bescheiden? Das stimmt – manchmal jedenfalls. Gründer, die von Investoren Millionen einsammeln, können hingegen sechsstellige Beträge verdienen.

Passend dazu: Rechtsanwalt Stephan Hoyer erklärt in seinem Fachbeitrag, was beim eigenen Gehalt steuerlich zu beachten ist. Er empfiehlt Gründerinnen und Gründern einen Selbsttest in drei Schritten, mit dem sie ermitteln können, ob ihr Lohn angemessen ist:

Startup-Gehalt: Vorsicht, Steuerfalle – warum Gründer nicht zu viel verdienen sollten Gründerinnen und Gründer fragen sich oft, wie viel Gehalt sie sich auszahlen dürfen. Denn ein zu hohes Gehalt kann das Finanzamt auf den Plan rufen. Unser Autor hat Tipps.

Tech-Konzerne wie Google werben gern mit extrem gut ausgestatteten Büros um Mitarbeiter – inklusive Yogastudio und Massagesesseln. Wir haben zwei Architekten gefragt, worauf es beim Einrichten eines Startup-Büros wirklich ankommt. Die beiden kennen sich aus: Sie haben auch die Räume von N26, Kitchen Stories oder Onefootball gestaltet:

Expertenwissen: Zwei Architekten warnen vor häufigen Fehlern im Startup-Büro Ihr wollt mit eurem Team ein Büro beziehen? Dabei könnt ihr einiges falsch machen – von der Akustik bis zur Lage. Zwei Experten erklären, wie es richtig geht.

Du fragst dich jetzt: Braucht mein Team überhaupt ein Office? Dann empfehlen wir dir unser Pro und Contra zu diesem Thema. Adjust-Gründer Christian Henschel erklärt, wieso er seine 600 Angestellten am liebsten im Office sieht. Und Investor Cédric Waldburger schreibt, wieso er seit zehn Jahren glücklich ohne Büro lebt:

PRO: Adjust-Gründer: „Wir werden eine Rückbesinnung zum Büro sehen“ Brauchen Startups Büros? Wir haben einen Verfechter und einen Gegner der Office-Kultur um ihre Meinung gebeten. Auf der Pro-Seite: der Berliner Gründer Christian Henschel.

CONTRA: Investor Cédric Waldburger: „Brillante Köpfe findet ihr selten im Nachbardorf“ Brauchen Startups Büros? Wir haben einen Verfechter und einen Gegner der Office-Kultur um ihre Meinung gebeten. Auf der Contra-Seite: der Investor Cédric Waldburger.

