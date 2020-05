Die Investments mit Wagniskapital sind seit Beginn der Corona-Krise weltweit durchschnittlich um 20 Prozent zurückgegangen, doch es gibt starke Unterschiede zwischen den Staaten. Zu diesem Ergebnis kommt die Organisation Startup Genome, die Finanzierungsrunden ab der Series A zwischen Dezember und März untersucht hat.

Anzeige

Demnach war China am frühesten und stärksten betroffen. Auf 42 Prozent im Januar und nur 27 Prozent im Februar fiel die Zahl der Finanzierungen hier im Vergleich zum Vorkrisenniveau aus. Dann setzte aber bereits eine Erholung ein, im März waren es 66 Prozent.

Bargeldreserven für maximal drei Monate

In den USA und Europa waren die Rückgänge sehr viel geringer und kamen später. Die Vereinigten Staaten fielen erst im Februar und März unter das Vorkrisenniveau, allerdings nur um sechs bis acht Prozent. Europa erlebte von Dezember auf Januar sogar noch einen Zuwachs der Finanzierungen um fast ein Drittel, dann fiel die Zahl auf 90 Prozent im März.

Die Entwicklung zeichnet den Weg des Virus über den Globus nach: China wurde früh hart getroffen, zeigt aber mittlerweile schon Erholungstendenzen, während der Negativtrend in anderen Regionen später einsetzte und wohl noch länger anhält.

Laut Startup Genome befinden sich vier von zehn Startups weltweit gerade in der „roten Zone“, das heißt sie haben Bargeldreserven für nur noch maximal drei Monate. Unternehmen in der Series A oder darüber hinaus halten demnach dank Riskikokapital noch etwas länger durch: Ein Drittel von ihnen habe genug Geld für das kommende halbe Jahr.

Ein gefährlicher Zustand in einer Situation, in der Fundraising schwierig bleibt, so die Organisation.

Insolvenzantrag: Warum euer Unternehmen wegen Corona nicht Insolvenz anmelden muss Vielen Startups droht wegen der Pandemie die Zahlungsunfähigkeit. Ein neues Gesetz verhindert, dass Gründer einen Insolvenzantrag stellen müssen. Ein Anwalt beantwortet Fragen.

Bild: Getty Images / the_burtons