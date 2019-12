Natürlich kann man ein ganzes Startup-Jahrzehnt nicht in wenigen Zeilen zusammenfassen. Aber wir haben das Ende der „Zehnerjahre“ als Gelegenheit genutzt, hier einige aus unserer Sicht relevante Geschehnisse zusammenzufassen. Ganz subjektiv und natürlich ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Was waren für euch die wichtigsten, bemerkenswertesten oder skurrilsten Geschichte der letzten zehn Jahre? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

2010

Das zurückliegende Jahrzehnt begann mit zwei wichtigen Exits für die deutsche Startup-Szene. Der erste und größere: Die damalige Auktionsplattform Ebay übernimmt den Berliner Shoppingclub Brands4friends. Die Gründer Constantin Bisanz und Christian Heitmeyer sind bis heute in der Szene zugange – Bisanz startete 2018 ein Zahnschienen-Startup, Heitmeyer sorgte zuletzt im Zusammenhang mit der Von-Floerke-Story für Schlagzeilen.

Der zweite wichtige Exit 2010: Amiando, eine Plattform für Online-Eventmanagement mit Sitz in München, wird vom Jobnetwerk Xing übernommen und das Angebot in Xing Events umbenannt. Das Unternehmen war 2006 von Felix Haas, Dennis von Ferenczy, Sebastian Bärhold, Armin Bauer, Marc P. Bernegger und Markus Eichinger in München gegründet worden. Heute ist vor allem Felix Haas in der Szene bekannt – für seine zahlreichen Angel-Investments und als Gründer der Tech-Konferenz Bits & Pretzels.

2011

Über viele Jahre hinweg hat er die deutsche Startup-Szene beeinflusst wie kein anderer: Rocket-Internet-Boss Oliver Samwer. Mit aggressiv umgesetzten Geschäftsmodellen sollten die Firmen seines Inkubators internationale Maßstäbe setzen. Den Titel des „aggressivsten Manns im Internet“ hat er sich selbst gegeben – in einer schlagzeilenträchtigen Mail an die Rocket-Mitarbeiter.

Währenddessen feierten auch andere Erfolge. Die Brüder Fabian und Ferry Heilemann verkauften ihr Gutscheinportal Dailydeal, das sie in Konkurrenz zu Samwers Citydeal aufgebaut hatten, an den US-amerikanischen Tech-Konzern Google.

2012

Startup-Deutschland war 2012 bedroht. Und zwar durch die Politik: Die wollte die steuerliche Sonderbehandlung von Erlösen aus Startup-Investments aufheben – was solche Engagements für Business Angels aufgrund des hohen Risikos unattraktiv machen würde. Die Szene hält zusammen, organisiert sich, Gründerszene sammelt mehr als 1.600 Unterschriften und übergibt sie an Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler.

Im gleichen Jahr beginnt das Ende einer Ära: Das soziale Netzwerk StudiVZ steckt in Schwierigkeiten. Zu übermächtig ist Facebook geworden, die Nutzerzahlen des deutschen Wettbewerbers sinken, Mitarbeiter müssen gehen. Auch eine Neufokussierung auf die beiden Schwesternetzwerke bleibt erfolglos, 2017 muss der Betreiber letztlich Insolvenz anmelden.

2013

Ritterschlag für ein deutsches Startup: Der große US-VC Sequoia investiert zum ersten Mal hierzulande, und zwar in die To-do-App Wunderlist. Zwei Jahre später kauft Microsoft das Unternehmen. Und auch wenn die Übernahme nicht im Sinne des Gründerteams gewesen sein mag – zuletzt wollte Mitgründer Christian Reber die App sogar zurückkaufen –, so waren sowohl die Finanzierung als auch der Exit an den kalifornischen Software-Konzern von Bedeutung für die deutsche Szene.

Währenddessen stellte sich ebenfalls in Kalifornien heraus, dass Google mit der deutschen Gutschein-Plattform Dailydeal nicht weitermachen möchte. Das Unternehmen geht zurück an die Gründer Fabian Heilemann (heute Partner beim VC Earlybird) und Ferry Heilemann (heute Gründer und CEO beim Logistik-Startup Freighthub).

2014

Startup wird Mainstream. Der TV-Sender Vox startet in Kooperation mit Sony das Format „Die Höhle der Löwen“, seitdem auch bekannt als DHDL. Wie beim US-amerikanischen Vorbild Sharktank stellen sich Gründer einer Jury aus Investoren und pitchen ihre Startup- oder Produktidee. Die „Löwen“ – unter anderem Frank Thelen, Carsten Maschmeyer oder Judith Williams – entscheiden dann, ob sie investieren möchten. Fernsehinvestor Thelen gab 2019 seinen Ausstieg bei DHDL bekannt.

Auf der anderen Seite der Startup-Skala wird aus Zalando ein börsennotiertes Unternehmen. Mit dem Ausgabepreis für seine Aktien liegt der Onlinehändler zwar unter den Erwartungen. Nach einem kurzzeitigen Minus wird aber klar: Der Börsengang war ein voller Erfolg. Ende 2018 fällt das Zalando-Papier zwar fast wieder auf den Ausgabepreis ab. Seitdem hat sich der Kurs allerdings wieder verdoppelt.