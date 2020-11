Eigentlich könnte man ja gut argumentieren, dass viele Tech-Startups an der Börse nicht viel zu suchen haben. Sie machen meist noch keine Gewinne, haben keine stabilen Kundenstrukturen und ihre Bewertung enthält in der Regel sehr viel guten Willen. Außer großen Hoffnungen gibt es also (noch) wenig Greifbares. Für Anleger ist die Aussicht auf Dividenden allenfalls in einigen Jahren realistisch, sie müssen sich also auf einen steigenden Aktienkurs verlassen. Demgegenüber ist aber das Risiko groß: Auch große Firmen können noch zusammenbrechen, wir haben ja gerade ein paar prominente Beispiele zusammengestellt.

Aber: Besonders in Deutschland sind Tech-Startups auf die Börse angewiesen. Es geht um den oft zitierten Exit. Oder vielmehr: Das, was nach der dritten oder maximal vierten großen Finanzierungsrunde passiert. Nämlich oft nicht viel. Wirklich große Finanzierungen werden dann immer seltener und Private Equity – in den USA ein wichtiger Exit-Kanal – ist in Deutschland wenig verbreitet. Übernahmen erwachsener Firmen durch deutsche Konzerne oder Mittelständler, wie etwa gerade bei Dr. Oetker und dem Lieferdienst Flaschenpost geschehen, sind die absolute Ausnahme.

Die nächsten Startups nehmen Kurs auf den Dax: Auto1 bereitet seinen Börsengang vor und auch von About You soll es ab kommendem Jahr Aktien geben. In den nächsten Tagen erklären wir auf Gründerszene, wie solch ein IPO abläuft, welche Alternativen es gibt und wer die nächsten Börsenkandidaten sind.

Es hängt vom Timing ab

Bleibt also die Börse. Denn irgendeinen Kanal benötigt das Startup-System: Geldgeber müssen ihre Investitionen versilbern, damit ihre Fonds funktionieren und, einen Schritt weiter, ihre eigenen Investoren auch Kapital für den nächsten Fonds bereitstellen. Und mit diesem Geld wieder neue Startups finanziert werden können.

Natürlich ist das eingangs formulierte Argument zu oberflächlich. Tech-Firmen können an der Börse sehr wohl erfolgreich sein. Beispiele gefällig? Zalando, Adyen, Shop Apotheke, Hellofresh. Letzteres auch schon vor der Coronakrise, aber jetzt erst recht. Entscheidend ist dabei unter anderem, wann Firmen ihren IPO durchführen – und mit welchen Hintergedanken. Geht es hauptsächlich darum, die Investoren zu bedienen, siehe oben, oder wird das Geld bald knapp? Oder geht es wirklich darum, ein langfristig stabiles Unternehmen aufzubauen? Manchmal kann man es schon an der Bewertung ablesen: Im ersten Fall werden die eher hoch angesetzt, im zweiten Fall eher konservativer.

Denn ebenfalls wichtig beim Timing: Die Firma muss kalkulieren, wann sie weiteres Kapital über die Börse aufnehmen will. Was, wenn der Kurs zu diesem Zeitpunkt dann gerade niedrig ist? Dann kann die Firma zwar neue Aktien ausgeben, aber nur zu unvorteilhaften Konditionen. Wer also zum IPO zurückhaltender war bei der Bewertung, steht dann oft besser da.

Viele Börsengänge stehen an

Junge Tech-Startups, die den Schritt an die Börse gemacht haben, gibt es einige. Allerdings wurde der IPO für viele zum Einmaleffekt. Große Roadshow, viel Publicity zur Erstnotiz und neue Millionen auf dem Konto – und dann nachhaltige Kursverluste. Rocket Internet ist so ein Beispiel, vollmundige Wachstumsversprechen konnte die Berliner Firmenschmiede nicht liefern, zuletzt zog das Team um den Startup-Paten Oliver Samwer die Konsequenzen und machte den Börsengang rückgängig. Besonders eilig hatte es auch die US-Firma Nikola. Der Elektrotruckhersteller gelangte über eine spezielle Zweckgesellschaft (Spac) an die Börse – zum völlig falschen Zeitpunkt: Ohne Umsatz und ohne Produkte hat das Unternehmen wenig vorzuweisen. Egal, wie das Spiel ausgeht, es ist das Lehrstück eines riskanten Börsengangs.

Abhängig sicherlich von der weiteren Entwicklung der Pandemie und der wirtschaftlichen Konsequenzen gibt es in Deutschland derzeit einige Unternehmen, die mit einem IPO liebäugeln. Die Berliner Gebrauchtwagenplattform Auto1 zum Beispiel trifft bereits Vorbereitungen. Auch dem Fintech Smava werden schon seit einer Weile entsprechende Interessen nachgesagt – allein die Geschäftszahlen passten bislang nicht. In den USA haben die Tech-Firmen Palantir und Asana gerade ihren IPO durchgeführt. Der Börsengang des Unterkünfte-Vermittlers Airbnb steht an – mit ganz eigenen Fragestellungen. Es könnten also interessante Börsenmonate werden. Und erfolgreiche, wenn die bei den IPOs alles stimmt. Denn „Fake it till you make it“ mag ein geflügeltes Wort in der Szene sein. An der Börse funktioniert das aber nicht.