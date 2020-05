Gut ausgerüstete Radfahrer haben für den Notfall alles zu Hause: Flickzeug, Schraubenschlüssel, Luftpumpe. Doch was, wenn Verschleißteile ausgetauscht werden müssen? Oder das Vorderrad durch einen Sturz Schaden erlitten hat und erneuert werden muss? Dann sollte das Bike besser in die Werkstatt. Oder die Werkstatt kommt zum Bike. Je nachdem. Denn manche Reparaturdienste kommen auch nach Hause.

Livecycle ist in sieben Großstädten unterwegs

Der bekannteste Dienstleister in dem Bereich ist das Münchner Startup Livecycle. Das Unternehmen bietet seit 2017 einen Reparaturservice für private Fahrräder und Unternehmens-Räder an. Anfangs lediglich in zwei deutschen Großstädten unterwegs gewesen, mittlerweile in sieben verfügbar: München, Berlin, Hamburg, Essen, Frankfurt am Main, Köln und Stuttgart.

2017 hatten wir das Startup bereits getestet. Unsere frühere Autorin Jana Kugoth schrieb damals: „Wer Wege sparen möchte, sich mehr Transparenz und einen persönlichen Service wünscht und bereit ist, dafür mehr Geld als beim Fahrradladen im Kiez auf den Tisch zu legen, ist bei LiveCycle gut aufgehoben.“

Livecycle bietet Inspektionen auch für E-Bikes an. Günstig ist das nicht. Ein „Saisonaler Checkup“ mit Software-Update kostet 139 Euro. Für eine Beseitigung eines platten Reifens muss der Kunde 29 Euro zahlen. Die Einstellung der Schaltung kostet 35 Euro.

Das Münchner Startup musste zum Jahresbeginn 2020 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen. Im April übernahm die Govecs Group das angeschlagene Unternehmen. Govecs entwickelt Elektroroller wie die vom Sharing-Anbieter Emmy genutzte E-Schwalbe.

Über Flexini lassen sich Werkstatt-Termine buchen

Ein weiteres Startup im Bereich Fahrradreparatur ist Flexini. Das 2018 von Dominic Land in Köln gegründete Unternehmen bietet allerdings selbst keine Reparaturen an und kommt auch nicht zu Hause vorbei. Flexini ist eine Plattform, über die Nutzer per Umkreissuche eine Werkstatt in 116 deutschen Städten oder Regionen finden und einen Termin buchen können.

Fahrradläden können sich auf der Plattform registrieren und ein Firmenprofil anlegen. Dafür bekommen sie Zugang zu einem Terminverwaltungs-Tool. Für eine erfolgreiche Vermittlung eines Reparatur- oder Beratungstermins zahlen Händler eine Pauschale an Flexini. Für Kunden ist die Nutzung der Plattform also kostenlos und sie zahlen die üblichen Werkstattpreise.

Eine Stichprobe bei der Werkstattsuche hat ergeben, dass Händler bei dem Angebot verhalten sind. Im Berliner Bezirk Friedrichshain hat sich nur ein Fahrradladen bei Flexini angemeldet. Eine Google-Suche liefert dagegen mehr als zehn Treffer im Umkreis.

Yeplyn repariert auch Firmenräder

Ein Startup darf in dieser Liste nicht fehlen: Yeply. 2016 in Finnland gegründet, ist das Unternehmen mit seiner mobilen Fahrradwerkstatt auch in Hamburg unterwegs. Düsseldorf soll demnächst folgen. Laut eines Interviews der Gründer sind auch Standorte in München, Köln, Frankfurt am Main, Dresden, Bremen und Stuttgart geplant.

Privatkunden können auf einer Karte den nächstgelegenen Servicepunkt suchen und dort einen Termin zwischen 16 und 21 Uhr vereinbaren. Die Sicherheitskontrolle genannte Wartung kostet 85 Euro. Nötige Ersatzteile tauscht das Unternehmen aus. Weitere Kosten können also anfallen. Wer sein Fahrrad vor 18 Uhr vorbeibringt, kann es laut Yeply am selben Abend wieder abholen.

Unternehmen können ihre Fahrräder von Yeply auf dem eigenen Firmengelände reparieren lassen. „Während des Arbeitstages bringen wir die Räder Ihrer Mitarbeiter wieder in einen einwandfreien Zustand“, verspricht das Startup auf seiner Website.

Neben diesen größeren Anbietern, gibt es regional auch kleine Unternehmen, die mobile Werkstätten anbieten. In Berlin ist das unter anderem die Radambulanz, in Hamburg die Radambulanz Hamburg. Und in München gibt es zum Beispiel Andis Radlwerkstatt mit einem Hol- und Bringservice für Fahrräder. In Regensburg sind die Mitarbeiter der Radlretter im Stadtgebiet unterwegs, um kaputte Räder wieder flott zu machen.



Bild: Westend61 / Getty Images