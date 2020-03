Mehr als 90 Prozent der deutschen Startups sind von der Corona-Krise betroffen, hat eine Umfrage des Bundesverbandes Deutsche Startups ergeben. Und davon sähen sich 80 Prozent in ihrer Existenz gefährdet. Die Organisation hat in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben Rückmeldungen von mehr als 1.000 Unternehmen erhalten.

„Wenn wir nicht innerhalb der kommenden Wochen eine Lösung finden, werden uns zahlreiche Firmen verlorengehen“, sagte Christian Miele, Chef des Bundesverbandes und Partner beim VC Eventures, in einer Pressekonferenz. Gemeinsam mit dem Startup-Beauftragten der Bundesregierung Thomas Jarzombek (CDU) arbeitet Miele an verschiedenen Maßnahmen.

„Wir bräuchten einen einstelligen Milliardenbetrag, um alle Startups unter den Rettungsschirm zu holen“, so Miele. Jarzombek hält die Umsetzung jedoch für unrealistisch. Bislang bestehe lediglich für spätphasige Firmen eine Chance auf staatliche Fördermittel, also solche die nach 2017 eine Bewertung von 50 Millionen Euro erreicht haben. Laut Miele sind das etwa 150 bis 200 Firmen. Eine Sicherheit, ob diese Scale-Ups unter den Rettungsschirm fallen, gibt es allerdings nicht. „Wir arbeiten noch daran, die Verordnung aufzusetzen“, so CDU-Politiker Jarzombek. Wie lange es bis zur Entscheidung dauern wird, kann er nicht sagen.

Aktuell falle noch der Großteil der deutschen Startups durch das Raster des Stabilitätsfonds, sagt Miele. Vor allem für diesen „großen Unterbau“, wie er es nennt, suche der Verband nach Lösungen. Eine Maßnahme sind die Soforthilfen der Bundesregierung über einmalig 9.000 Euro für Unternehmen mit höchstens fünf Mitarbeitern beziehungsweise 15.000 Euro für zehnköpfige-Teams. Diese müssen im Gegensatz zum KfW-Kredit nicht zurückbezahlt werden. Aber Soforthilfen „sollen noch nicht das Ende der Fahnenstange“ sein, wie Jarzombek in der Videokonferenz mit Journalisten sagte.

Der Abgeordnete und Lobbyist Miele fordern, dass Privatinvestoren sich nun stärker beteiligen müssten. Eine Idee sei ein eigens aufgesetzter Matching-Fonds, der von Kapitalgebern wie Coparion und dem High-Tech Gründerfonds gefüllt werden könnte. Miele und Jarzombek schlagen vor, dass die Finanzierung auch als Wandeldarlehen laufen könne, um sie schneller zu realisieren. Auf diese Weise solle auch für Altgesellschafter eine Sicherheit geschaffen werden, wenn diese zur Überbrückung Kapital aufstocken müssen, aber die wirtschaftliche Lage des Portfolio-Startups noch unentschieden ist.

Der Startup-Verband stellt aber auch klar, dass der Rettungsschirm nur für gesunde Startups gedacht ist, die die Krise auch überleben werden. „Wir wollen nicht die Steuergelder von Busfahrern und Krankenschwestern nutzen, um kaputte Startups durchzufinanzieren“, so Miele.



Bild: Christian Miele, Thomas Jarzombek/Tobias Koch