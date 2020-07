Es liegt nahe, zumindest auf dem Papier, dass auch in der Wirtschaft die jungen von den alten lernen – und umgekehrt. Auf der einen Seite steht der Mittelstand als Deutschlands wirtschaftliche Stütze seit vielen Jahren. So werden laut Bundeswirtschaftsministerium rund 35 Prozent des gesamten Umsatzes der Unternehmen in Deutschland von kleinen und mittelgroßen Unternehmen erwirtschaftet, wenn wir uns so gerne als Exportweltweister bezeichnet konnten, lag das an den mittelständischen Firmen. Denn die machen 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus. Auf der anderen Seite sind die Startups der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft: Sieben von ihnen werden schon mit mehr als eine Milliarde Dollar bewertet und gehören deshalb zum exklusiven Club der sogenannten Unicorns.

Die einen haben dabei das, was die anderen brauchen: Viel Wissen über Märkte und Kunden bei den Mittelständlern und Digital-Knowhow in der Startup-Szene. Ein „perfect match“ also, könnte man meinen. Und einiges passiert ja auch. Bei Katjes etwa. Die Tochter Greenfood hat in Hanf-Limonade, Porridge oder ein US-amerikanisches Müsli-Startup investiert. Vorwerk beteiligt sich über den eigenen Venture-Arm ohnehin schon seit vielen Jahren, unter anderem an Startups wie den Essenslieferdienst Hellofresh oder das Smart-home-Unternehmen Thermondo und an einigen, deren Namen man schon wieder vergessen hat, das gehört eben dazu. Und bei Bosch, genauer bei der hauseigenen Küchengeräte-Abteilung, hat man sich das bekannte Berliner Rezepte-Startup Kitchen Stories geschnappt. IDnow- und „Bits & Pretzels“-Gründer Felix Haas hat sich gerade mit anderen bekannten Gründern zusammengetan und einen 120-Millionen-Fonds für Mittelstandsinvestments gestartet. All das zeigt, wie eng die wirtschaftlichen Beziehungen sein können.

Doch es sind eben ein paar wenige Schlagzeilen. Wie arbeiten Startups, KMU und Corporates in Deutschland tatsächlich zusammen? Und viel wichtiger: Funktioniert diese Zusammenarbeit? Welche Ziele, Erfolgsfaktoren und Hindernisse müssen sie gemeinsam bewältigen? Und wie wirkt sich all das Innovationsfähigkeit und Wachstum aus? Das wollen wir zusammen mit unseren Partnern HTW Berlin und KPMG untersuchen.

Dazu brauchen wir Eure Hilfe. In unserer Studie DGIS 2020 wollen wir untersuchen, was bei der Zusammenarbeit von Startups mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen schon passiert – und was vielleicht noch nicht. Deswegen sind wir Euch dankbar, wenn Ihr ein paar Fragen zu Eurem Unternehmen beantwortet.

Natürlich wollen wir Eure Unterstützung auch belohnen. Deswegen verlosen wir unter den Teilnehmern Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro:

20 mal Tickets für die nächste Gründerszene Spätschicht deiner Wahl (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln oder München

Tickets für die nächste Gründerszene Spätschicht deiner Wahl (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln oder München 10 mal unseren Startup Investment Guide

unseren Startup Investment Guide 10 mal unseren New-Work-Report

unseren New-Work-Report 10 mal unseren Report Business in China

unseren Report Business in China 10 mal unseren Report So geht Startup

Die Gründerszene Spätschicht ist seit rund zehn Jahren das führende Netzwerkevent für Startups und Investoren. Die Gründerszene Reports sind thematische Leitfäden von Experten aus unserem Netzwerk zu unterschiedlichen Schwerpunkten im Wert von jeweils bis zu 299 Euro.

Die Umfrage ist nur einen Klick entfernt und sollte nicht länger als 20 Minuten dauern. Eure Daten werden anonymisiert erfasst, verarbeitet und ausgewertet. Die Ergebnisse der Studie werden wir natürlich hier auf Gründerszene mit Euch teilen.

