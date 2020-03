Konnten die Wagniskapitalgeber in den vergangenen Jahren ihr Geld fast nicht schnell genug loswerden, haben sich diese Verhältnisse durch Corona in den vergangenen Wochen extrem gewandelt. Viele Gründer sind nun besorgt darüber, dass VCs in der aktuellen Situation den Geldhahn zudrehen – oder die Bewertungen stark drücken.

Auf dem Karrierenetzwerk Linkedin kursiert gerade ein Dokument, das Startups einen Überblick geben soll, welche Investoren trotz Corona aktuell noch investieren. Glaubt man diesen Infos, sieht alles aus wie immer. Fast alle geben an, dass sie nach wie vor Pitches akzeptieren (via Zoom/Skype) und beinahe alle Geldgeber bekräftigen euphorisch, dass sie weiterhin in Startups investieren würden.

Wenn es allerdings um konkrete Angaben geht, bei der Frage etwa, wann die Investoren zum letzten Mal einen Deal unterschrieben hätten – da bleiben viele Spalten leer. Man könne sich nie ganz von dem Gedanken freimachen, dass in drei Monaten vielleicht alles etwas günstiger zu haben sei, gibt auch Klaus Hommels, Gründer der Investmentfirma Lakestar, im Interview mit Gründerszene zu. An seine bereits zugesagten Deals wolle sich der VC aber weiterhin halten.

Private Equity: Deals zurückstellen oder weiter investieren?

Die zuletzt erfolgsverwöhnte Private-Equity-Branche ist ebenfalls vorsichtiger geworden. Das zeigt auch eine Onlinebefragung von Private-Equity-Managern, durchgeführt vom Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) und der M&A-Beratung Proventis Partners. Laut der Studie wollen 50 Prozent der befragten Finanzinvestoren Deals zurückstellen und erst mal abwarten – die andere Hälfte will weiter investieren.

Dass die Corona-Krise Auswirkungen auf ihr Geschäft haben wird, da sind sich alle Befragten sicher. Die Investoren befürchten bei ihren Deals zeitliche Verzögerungen und weniger verfügbares Fremdkapital. 70 Prozent der Befragten sehen starke Auswirkungen auf laufende M&A-Prozesse.

Viele Kapitalgeber konzentrieren sich deshalb verstärkt auf ihre Portfoliofirmen. Das habe aktuell „oberste Priorität“, sagt auch Christian Saller, General Partner bei Holtzbrinck Ventures im Gespräch mit Gründerszene: „In den vergangenen Tagen lag unser Fokus darauf, zusammen mit den Gründern und Geschäftsführern in unserem Portfolio, die Situation klar zu analysieren und sie bei der Planung der nächsten Schritte zu unterstützen.“ Dennoch sei der deutsche VC aber weiterhin auf der Suche nach Neuinvestitionen. So steht es bei Holtzbrinck auch in dem Google Sheet auf Linkedin vermerkt. Pitches nimmt der deutsche Investor per E-Mail an.



