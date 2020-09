Er habe „versucht, es nicht zu tun“, sagte Christian Reber im Mai über seinen Plan, einen Nachfolger für die beliebte To-do-Listen-App Wunderlist zu entwickeln. Zuvor hatte Microsoft die einst von Rebers Startup entwickelte und später an den US-Konzern verkaufte Anwendung trotz vieler Proteste abgeschaltet. Superlist, so der Name des neuen Projekts, soll Fans ihre App wieder zurückbringen. „Schnell“, „leichtgewichtig“ und auf technisch aktuellem Niveau, wie Reber damals betonte.

Anzeige

Nun nimmt das Projekt konkrete Formen an. Wie Gründerszene erfuhr, beteiligt sich der Berliner Frühphasen-VC Cherry Ventures initial mit 2,5 Millionen Euro an Superlist. Gegenüber Gründerszene bestätigte Christian Reber das Investment, das aber noch höher ausfallen könnte. „Es wird noch ein Second Closing mit weiteren Business Angels geben“, so Reber gegenüber Gründerszene. Cherry Ventures finanzierte in den vergangenen Jahren eine Reihe namhafter Startups mit. Zum Portfolio der Berliner gehören etwa der Gebrauchtwagen-Marktplatz Auto1 oder der Fernbus-Marktführer Flixbus.

Vier Leute sollen den Wunderlist-Nachfolger aufbauen

Christian Reber, der primär an seinem Präsentations-Startup Pitch arbeitet, will Superlist künftig in beratender Funktion unterstützen. Um den Aufbau der Firma kümmern sich ehemalige Weggefährten von Wunderlist, die Reber an Bord geholt hat. Laut einer internen Präsentation, die Gründerszene vorliegt, werden vier Personen mit dem Projekt betraut: Als Geschäftsführer werden demnach der Ex-Wunderlist-CFO Steffen Kiedel und Ben Kubota bestellt. Kubota startete zuvor unter anderem das Filmportal Moviepilot und war zuletzt CTO-in-residence bei Cherry Ventures – der Einstieg des Berliner VC war deswegen zu erwarten.

Ebenfalls zum Team gehören der ehemalige Wunderlist-Produktmanager Marcel Käding sowie der Designer Brandon Arnold. „Brandon ist Design Director bei [der kanadischen Agentur] Metalab, wir haben mit ihm schon die Oberfläche für die Präsentationssoftware Pitch entworfen“, erzählt Reber. Alle sind zu gleichen Teilen an der Berliner Firma beteiligt – Reber ebenfalls.

Mit der nun gesicherten Anschubfinanzierung dürften in den kommenden Monaten weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu kommen. Bis der Wunderlist-Nachfolger fertig ist, müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden. Im vergangenen Mai sagte Reber zu Gründerszene, eine erste Testversion werde „frühestens in zwölf Monaten“ fertig sein.



Bild: Gründerszene/Screenshot