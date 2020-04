Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Fusion zwischen den Mobilfunkanbietern T-Mobile US und Sprint ist nach zweimaligem Scheitern, jahrelangen Kartellrechtsfragen und mehreren Gerichtsverfahren nun vollzogen. Das US-Justizministerium und die Branchenaufsicht FCC hatten der Telekom-Tochter und dem US-Wettbewerber Sprint beim dritten Anlauf das grüne Licht für den Zusammenschluss gegeben und die beiden Unternehmen verkündeten jetzt den erfolgreich abgeschlossenen Deal. Dadurch entsteht ein neues Schwergewicht im US-Mobilfunktmarkt, eine Kampfansage für die Rivalen AT&T und Verizon.

T-Mobile und Sprint kommen eigenen Angaben zufolge gemeinsam auf 140 Millionen Kunden und einen Börsenwert von circa 110 Milliarden US-Dollar. Sprint-Großaktionär Softbank soll an der neuen T-Mobile 24 Prozent halten, die Deutsche Telekom einen Anteil von 43 Prozent. Nach zehn Jahren an der Spitze von T-Mobile übergibt John Legere die Führung des neuen Unternehmens an Mike Sievert. [Mehr bei Reuters, Handelsblatt, The New York Times, CNET und Wall Street Journal]

Auf Gründerszene: Was passiert eigentlich, wenn dein Chef dich jetzt wegen der Corona-Krise in den Urlaub schickt? Darf er das? Wir haben bei einem Arbeitsrechtler nachgefragt, wie es mit dem Zwangsurlaub funktioniert. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Softbank will nun doch keine Wework-Aktien im Wert von drei Milliarden US-Dollar kaufen. Der Rückzug schockierte Wework-Teilhaber, die sich durch den Deal einen Verkauf ihrer Aktien erhofft hatten, darunter auch Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens Adam Neumann. Der Büroflächenanbieter hat seit Beginn der Corona-Krise enorme Probleme. [Mehr bei Reuters, Financial Times und Bloomberg]

Youtube plant mit Shorts einen Rivalen für Tiktok. In der Youtube-App werden Nutzer Kurzfilme schneiden, posten und mit lizenzierter Musik aus der Google-eigenen App hinterlegen können. Shorts wäre der bislang stärkste Versuch aus dem Silicon Valley, den Erfolg des chinesischen Konkurrenten einzudämmen. [Mehr bei The Information]

Eine Gruppe von New Yorker Gesetzgebern, Amazon-Mitarbeitern und Top-Gewerkschaften forderte Amazon-Chef Jeff Bezos in einem Brief auf, den Schutz für seine Lagermitarbeiter zu verbessern. Sie verlangten, dass Amazon die Einrichtungen schließt, in denen Mitarbeiter bereits positiv auf das Virus getestet wurden. Nach einem Arbeiterstreik in einem New Yorker Lager planen nun auch Amazon-Mitarbeiter in Michigan einen Tag der Arbeitsverweigerung. [Mehr bei CNBC und The Verge]

Laut einer Analyse der New York Times haben in nur wenigen Wochen mehr als 50 Startups rund 6000 Mitarbeiter gekürzt oder beurlaubt. Von Airbnb über Bird bis hin zu Everlane: Startups befinden sich in einer schlimmeren Situation als in der Dotcom-Blase und der Finanzkrise von 2008. Einigen geht es aber gerade wegen Corona gut: Olive, ein Startup, das Verwaltungsprozesse in Krankenhäusern automatisiert, sammelt 51 Millionen US-Dollar ein. Grund dafür ist die erhöhte Nachfrage nach zeitsparenden Prozessen während der Corona-Krise, damit sich Krankenhausmitarbeiter mehr auf die Patientenversorgung konzentrieren können. Notion, ein Startup für die Verbesserung von Arbeitsplatzproduktivität, konnte 50 Millionen US-Dollar einwerben. [Mehr bei The New York Times, Techcrunch und The New York Times]

Apple-Kunden können Filme und Serien jetzt direkt in der Amazon Prime Video-App kaufen. Apple erklärte, sie würden in Zukunft für „qualifizierte” Streaming-Dienste keine Gebühr mehr verlangen. Amazon hatte sich bis dato geweigert, die von Apple verlangten 30 Prozent Steuern bei Einkäufen im App-Store zu akzeptieren. Apples Gebührenreduktion könnte auch positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Spotify und Netflix haben. Spotify reichte wegen der Steuer bereits im März vergangenen Jahres bei der EU-Kommission Beschwerde ein, die derzeit noch untersucht wird. Und Netflix empfiehlt Neukunden immer noch, sich für ein Abonnement außerhalb der iOS-App anzumelden. [Mehr bei The Verge, Techcrunch und Reuters]

United Internet beschließt ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 150 Millionen Euro. Der Internet- und Mobilfunkanbieter will so bis zu fünf Millionen eigener Aktien über die Börse zurück erwerben. Das Volumen entspricht knapp drei Prozent des Grundkapitals von 194 Millionen Euro. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Welche Unternehmen stellen momentan noch ein? Und wie fängt man seinen neuen Job an, ohne jemals den Chef persönlich getroffen zu haben? Wir haben uns bei einigen Startups umgehört. [Mehr bei Gründerszene]

