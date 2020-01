Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die Lieferando-Mutter Takeaway übernimmt den britischen Rivalen Just Eat. Vorausgegangen war eine lange Bieterschlacht der Niederländer mit dem Investor Prosus, hinter dem die südafrikanische Naspers-Gruppe steht. Am Freitag wurde nun bekannt, dass 80,4 Prozent der Aktionäre von Just Eat die vor Weihnachten noch einmal aufgebesserte Offerte des Eigentümers von „lieferando.de“ annahmen.

Statt Bargeld erhalten die Just-Eat-Eigentümer Aktien des fusionierten Unternehmens im Wert von umgerechnet 6,9 Milliarden Euro. „Ich bin begeistert“, sagte Takeaway-Gründer Jitse Groen. „Just Eat Takeaway.com“, wie das Unternehmen künftig heißen soll, sei eine „Traum-Kombination“. [Mehr bei Handelsblatt]

Anzeige

Auf Gründerszene geht es um die Profishop-Gründer Anna Hoffmann und Arasch Jalali. Das Ehepaar sieht ihr B2B-Portal als Alternative zum Printkatalog für Arbeitsmittel. Im Interview berichten die beiden über ihr Konzept und wie potenzielle Geldgeber auf ihren Beziehungsstatus reagieren. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Wirecard wechselt inmitten der laufenden Bilanz-Sonderprüfung die Spitze des Aufsichtsrats aus. Der bisherige Chef des Kontrollgremiums, Wulf Matthias, hat am Freitag den Vorsitz aus persönlichen Gründen niedergelegt. Neuer Aufsichtsratschef bei dem Online-Zahlungsabwickler wird Thomas Eichelmann sein, der den Prüfungsausschuss leitet, eine Rolle, die er weiterhin beibehalten wird. [Mehr bei Handelsblatt]

Tesla sucht für sein neues Werk in Brandenburg laut eines Medienberichts wohl nicht nur deutsche Arbeiter, sondern will auch im Nachbarland Polen anwerben. Dies lassen erste Stellenanzeigen vermuten. [Mehr bei Welt]

Oyo entlässt 3.000 Mitarbeiter in Indien und China. Das indische Hotel-Startup war innerhalb von sieben Jahren auf über 20.000 Beschäftigte angewachsen und hatte Milliarden Dollar an Geldern eingesammelt. Nach Wework ist Oyo die nächste von Softbank unterstütze Firma, die Massenentlassungen veranlassen muss. [Mehr bei Bloomberg]

Casper, ein Online-Händler für Matratzen, will an die Börse, doch die IPO-Unterlagen, die das Unternehmen am Freitag eingereicht hatte, zeigen, dass die Nettoverluste des Matratzenverkäufers in den vergangenen Monaten gestiegen sind. [Mehr bei Bloomberg]

Wework hat die Firma Teem, die Arbeitsplatzverwaltungssoftware anbietet, an den Konkurrenten iOffice verkauft. Wework kaufte Teem im September 2018 für mehr als 90 Millionen US-Dollar. Der Verkauf an iOffice soll weniger als 50 Millionen Dollar eingebracht haben. [Mehr bei The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Startup Weare entwickelt einen virtuellen Konferenzraum, damit Ingenieure ihre Anlagen weltweit warten können. Die Technik hinter ihrer Idee stammt von Computerspielen. [Mehr bei Gründerszene]

Einen guten Start in die Woche!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images