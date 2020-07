Allein sein Firmenanteil liegt bei 560 Millionen Dollar: Taku Toguchi ist einer der erfolgreichsten Gründer Japans.

Schon als Teenager hat Taku Toguchi von einer Karriere im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) geträumt. Dass er einmal eines der wertvollsten Unternehmen Japans gründen würde, hat er sicher nicht erwartet.

Der Studienabbrecher hat 2004 sein erstes Unternehmen gegründet, ein Onlineportal für Restaurants. Zwischen 2010 und 2015 folgten weitere Unternehmen. Erst danach zündete eine seiner Ideen: AI Inside digitalisiert handgeschriebene Dokumente. Der 36-Jährige ging mit seiner Firma im Dezember an die Börse, heute ist er einer der reichsten Gründer Japans im KI-Bereich.

Vor allem der Optimismus der Investoren gegenüber Unternehmen, die KI und andere Technologien nutzen, hat AI Inside geholfen. Aber auch die Corona-Krise, die vielerorts die Arbeit im Homeoffice notwendig macht, hat neue Nutzer gebracht. Nachdem AI Inside eine günstigere Lite-Version auf den Markt brachte, stieg die Zahl sprunghaft an. Die Verkäufe haben sich nun im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht und stiegen auf umgerechnet knapp 15 Millionen Dollar an. [Mehr bei Bloomberg]

Auf Gründerszene: Nachdem er für das Fintech N26 Produktmanager war, entscheidet sich Dennis Müller Gründer zu werden. Mit seiner App Amie hat der 23-Jährige eine Kombination aus Kalender und To-Do-Liste entwickelt. Die Idee überzeugt wichtige Investoren, darunter Creandum aus Schweden. [Mehr bei Gründerszene]

Sony investiert 250 Millionen Dollar in Epic Games. Mit dem Deal soll die Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler, der unter anderem Fortnite herausgebracht hat, gestärkt werden. Sonys Anteil an dem Unternehmen liegt bei 1,4 Prozent, Epic wird mit knapp 18 Milliarden Dollar bewertet. [Mehr bei CNBC und The Verge]

Der neueste Transparenzbericht von Tiktok zeigt, dass die App zwischen Juli und Dezember 2019 insgesamt 49 Millionen Videos von der Plattform gelöscht hat. Grund war der Verstoß gegen inhaltliche Richtlinien. Außerdem hat die App im selben Zeitraum etwa 500 Regierungsanfragen erhalten, allerdings keine von China, so das Unternehmen. Außerdem überlegt Bytedance, Tiktoks Mutterkonzern, wegen wachsender Kritik auf Abstand zur chinesischen Regierung zu gehen. [Mehr bei CNBC und Wall Street Journal]

Amazon will 100 Millionen Dollar an Aktienzuteilungen schaffen, um die Mitarbeiter von Zoox zu halten. Die Übernahme von Zoox, einem Hersteller von selbstfahrenden Autos, soll bis September stattfinden. Ende Juni hatte Amazon angekündigt, die Firma für 1,3 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. [Mehr bei CNBC und Reuters]

Softbanks Gründer und CEO Masayoshi Son trotzt seinen Kritikern und freute sich am Donnerstag über ein Nettovermögen von über 20 Milliarden Dollar. Im März lag Sons Kapital noch bei 8,4 Milliarden Dollar. Der 62-Jährige hat zuletzt 2013 die 20-Milliarden-Marke erreicht. Hinter dem Höhenflug steckt vor allem der Erfolg der Softbank-Aktie, die einen Höchstwert seit zwanzig Jahren erreicht hat. [Mehr bei Bloomberg]

Startups im Bereich Elektromobilität profitieren von Teslas Höhenflug an der amerikanischen Börse. Fisker hat nach eigener Aussage in einer Series-C-Runde, die von Hedgefonds-Manager Louis Bacon geleitet wurde, 50 Millionen Dollar bekommen. Karma Automotive, ein weiteres US-Startup, berichtet, 100 Millionen Dollar frisches Kapital eingesammelt zu haben. Fisker erwägt außerdem einen Börsengang. [Mehr bei The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Körperpflege-Produkte aus dem Supermarkt sind nicht besonders umweltfreundlich. Die Hamburger Unternehmer Boris und Oliver Schumacher haben eine Alternative zu herkömmlichen Duschgels gefunden und 2019 ein plastikfreies Dusch-Pulver entwickelt. [Mehr bei Gründerszene]

