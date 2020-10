Nicht weniger als 170 Millionen Euro in nur 90 Tagen kratzte der Berliner Investor 468 Capital im Sommer für Startup-Investments zusammen. Wenig verwunderlich, stehen hinter dem neuen VC doch drei namhafte Szenegrößen: Florian Leibert gründete zuvor das Cloud-Einhorn Mesosphere mit, Alexander Kudlich und Ludwig Ensthaler wiederum machten einst bei Rocket Internet Karriere. Mit dem Fonds 468 Capital will das Trio vor allem deutsche Neugründungen finanziell stützen. Zu den ersten Investments gehörten etwa die KI-Softwarefirma Rasa oder die Mitarbeiterverwaltungsplattform Staffbase.

Nun wandert ein weiteres Startup ins Portfolio des Promi-VCs. Wie Gründerszene exklusiv erfuhr, hat sich 468 Capital als Lead-Investor an einer Vier-Millionen-Runde für die Karriere-Plattform Talentspace beteiligt. Ebenfalls mit an Bord sind Axel Springer Plug and Play und Avala Capital, das Beteiligungsvehikel des Delivery-Hero-Investors Misha Obradovic.

Corona zwang Talentspace zum Kurswechsel

Talentspace wurde 2017 gegründet und hilft Unternehmen bei der Bewerbersuche. Das Startup trifft auf Basis geforderter Kriterien eine Vorauswahl und bringt Absolventen mit potenziellen Arbeitgebern an einen Tisch. Zunächst lag der Fokus dabei auf Offline-Events, die Talentspace gegen Gebühr organisierte.

Doch zu Jahresbeginn 2020 ändert sich alles. „Bedingt durch das Coronavirus ist dieses Geschäftsmodell komplett weggebrochen und wir haben alle geplanten Events absagen müssen“, sagt Talentspace-Chef Marco Eylert. Gemeinsam mit seinen Mitgründern Jason Reich und Markus Dücker schaute sich Eylert nach einer digitalen Eventsoftware um – doch die habe es nicht gegeben, sagt der Gründer. „So haben wir dann im März angefangen, unsere Plattform weiterzuentwickeln, um den interaktiven Charakter unserer Veranstaltungen auch online erlebbar zu machen.“

Inzwischen können Unternehmen über Talentspace auf eine Art Baukasten für Bewerber-Events zugreifen. Angefangen bei einer Landingpage über virtuelle Messestände und Jobinterviews bis hin zu Teilnehmerdatenbanken mit Suchfunktion. Der Kurswechsel machte sich laut Eylert schnell bezahlt. Innerhalb weniger Wochen seien zahlreiche Firmen und Universitäten auf das Startup zugekommen. Darunter etwa der Autobauer Porsche oder die renommierte Stanford-Uni in Kalifornien. „Mittlerweile kommt 100 Prozent unseres Umsatzes aus Softwareerlösen“, sagt Eylert.

Siebenstelliger Umsatz in Sicht

Seit August hat Talentspace nach eigenen Angaben mehr als 70 digitale Events mit 1.000 Unternehmen abgewickelt. Abhängig von der Zahl der Bewerber zahlen Kunden zwischen 10.000 und 130.000 Euro jährlich für die Software. Bis Mitte kommenden Jahres soll der Umsatz bereits siebenstellig sein.

Das dürfte nicht zuletzt auch die neuen Geldgeber um 468 Capital überzeugt haben. Mit den Millionen Euro will Talentspace seine Software weiterentwickeln und den Vertrieb ausbauen. Auch Neueinstellungen sind laut Eylert geplant. Binnen der nächsten zwölf Monate soll das Team von derzeit 21 auf 40 Mitglieder wachsen.



Hinweis: Axel Springer ist Gesellschafter der Business Insider Deutschland GmbH, dem Medienhaus von Gründerszene.