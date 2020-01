Viele Jahre war es still um Team Europe. Chef Lukasz Gadowski investierte hier und da zwar als Business Angel, seine Firmenschmiede war jedoch eingestellt. Das soll sich nun ändern, wie Gadowski im Gespräch mit Gründerszene erzählt. Team Europe habe bereits neue Mitarbeiter eingestellt, arbeite an neuen Projekten und wolle einen neuen Fonds auflegen.

Gestartet hatte der Spreadshirt-Gründer seinen Company Builder 2008 gemeinsam mit Kolja Hebenstreit, nachdem beide in den Jahren zuvor bereits frühzeitig bei StudiVZ, Mymuesli und Dawanda eingestiegen waren. Das Geld für Team Europe hatten die Unternehmer aus dem StudiVZ-Exit genommen. Der Inkubator finanzierte die Gründungen von Startups wie Käuferportal, Mister Spex und Hitfox. Im Sommer 2011 gliederten die Berliner ihren Venture Fonds aus, der noch heute unter dem Namen Point Nine Capital in Startups investiert und den Hebenstreit in seinem Linkedin-Profil heute als Arbeitgeber nennt. Parallel holten sie sich weitere Partner für den Inkubator an Bord, darunter Lieferheld-Mitgründer Markus Fuhrmann.

Eigene Projekte von Team Europe waren beispielsweise der Vermarkter Madvertise, der gescheiterte Schuh-Shop Chicchickclub, oder auch das Gründerszene-Verlagshaus Vertical Media, an dem der Inkubator aber seit 2014 keine Anteile mehr hält. Mit seiner frühen Beteiligung an der Shoppingplattform Brands4friends verdiente Team Europe Millionen. 2013 strukturierte sich der Company Builder überraschend um, nannte sich auf der Website nur noch „eine Gruppe von Unternehmern“.

Das Team hat sich laut Gadowski hauptsächlich auf den Essenslieferdienst Delivery Hero fokussiert, das lukrativste Unternehmen der Berliner: Dessen Börsengang brachte 45 Millionen Euro ein. „Die letzten Ventures, die wir gegründet haben, bekamen von uns nicht mehr so viel Aufmerksamkeit“, so der Team-Europe-Chef heute. Seine Firmenschmiede hatte sich an Startups beteiligen und Expertenwissen als eine Art Agenturleistung zur Verfügung stellen sollen. Das habe zu viele Ressourcen verbraucht und zu einer „komischen Dynamik“ geführt, wie er im Gespräch mit Gründerszene verrät. „Im Nachhinein ist man schlauer und hätte sich die Firmen ‚sparen’ können.“ Die Rede ist von Chicchickclub und dem Bastelabo Wummelkiste, die notverkauft beziehungsweise aufgelöst wurden.

Heute glaubt Gadowski, ein umfangreiches Portfolio sei nicht sinnvoll. Daher will er sich mit „Team Europe Next“ – wie er den Neustart des Inkubators nennt – immer nur auf eine Ausgründung konzentrieren. „Next Level ist zu investieren und fokussiert zu gründen.“ Momentan liegt der Fokus auf Circ. Funktioniert das Venture und benötigt weniger Aufmerksamkeit, soll die nächste Ausgründung folgen. Im Fall von Circ in spätestens drei Jahren, wenn Gadowski den Tretroller-Dienst an die Börse gebracht haben will.

