Ein Sieg für die Umweltschützer könnte Tesla in Brandenburg vor ein Problem stellen: So hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg die bereits laufenden Rodungsarbeiten auf dem Tesla-Grundstück bei Berlin nach einem Antrag der Grünen Liga vorläufig gestoppt.

Tesla-Chef Elon Musk hatte im November bekannt gegeben, dass die geplante europäische Giga-Factory des Elektroautobauers in der Umgebung von Berlin errichtet werden solle. Bis Ende Februar sollten deswegen rund 92 von insgesamt 155 Hektar Wald gerodet werden. Der Vize-Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, warnte, dass das Projekt scheitern könnte. „Ich appelliere an alle, die über eine Klage nachdenken, nochmals in sich zugehen. Legen Sie den Industriestandort Deutschland nicht lahm“, sagte Theurer dem Handelsblatt. Der CDU-Wirtschaftsrat warnte ebenfalls vor weiteren Verzögerungen bei dem Projekt. [Mehr bei Welt, Handelsblatt und Handelsblatt]

Auf Gründerszene geht es heute um die Kölner Jungfirma Roamlike. Die stattet Wohnungen in fünf europäischen Ländern mit Markenprodukten wie Designer-Polstermöbeln, Matratzen und Badarmaturen aus. Einzige Voraussetzung, um an die Gastgeschenke zu kommen: Nutzer müssen sich auf der Website registrieren und nachweisen, dass sie ihre Unterkunft regelmäßig an Gäste vermieten. [Mehr bei Gründerszene]

Alibabas Cloud-Umsatz ist im vergangenen Quartal um 62 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der chinesische E-Commerce-Händler hat zudem die Migration in die eigene öffentliche Cloud abgeschlossen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da das Unternehmen auf seine eigenen Aktivitäten als Referenz für potenzielle Kunden verweisen kann. Der Gesamtumsatz belief sich in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 23,2 Milliarden US-Dollar. [Mehr bei Techcrunch und South China Morning Post]

Blue Origin eröffnet am Montag sein neues Produktionszentrum für Raketentriebwerke in Huntsville, Alabama. Das neue Werk wird in der Lage sein, Raketentriebwerke mit einer viel höheren Geschwindigkeit als derzeit möglich zu produzieren. [Mehr bei Techcrunch]

HQ, das die einst beliebte HQ Trivia-App entwickelt hat, macht dicht und enlässt alle 25 Mitarbeiter. CEO Rus Yusupov sandte laut eines Medienberichts eine Nachricht an die Mitarbeiter, in der er erklärte, dass es ein Angebot „von einem etablierten Unternehmen“ gegeben habe, HQ zu übernehmen. Doch dann habe der potenzielle Käufer „seine Position ganz plötzlich geändert“. [Mehr bei CNN Business]

Google befindet sich in Gesprächen mit Verlagen, um eine Lizenzgebühr für die Verwendung von Inhalten zu zahlen. Damit würde Google mit Facebook und Apple gleichziehen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Tesla hat sein Angebot an sekundären Stammaktien mit 767 US-Dollar pro Aktie bewertet. Der Elektroautobauer möchte 2,65 Millionen Aktien zu diesem Preis verkaufen, um letztlich mehr als zwei Milliarden Dollar aufzubringen. Der Preis entspricht einem Rabatt von 4,6 Prozent gegenüber dem letzten Stand der Aktie am Donnerstag. CEO Elon Musk plant, Aktien im Wert von zehn Millionen US-Dollar zu kaufen und Oracle-Milliardär Larry Ellison wird Wertpapiere im Wert von einer Million Dollar erwerben. [Mehr bei CNBC]

Die Fusion von T-Mobile US und Sprint wurde vergangene Woche von einem Bundesrichter in den USA zugelassen. Nun gab die New Yorker Generalstaatsanwältin bekannt, diese Entscheidung nicht anfechten zu wollen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Ihr könnt fünf Tage extra Urlaub beantragen, doch die wenigsten von euch tun es tatsächlich: Die Rede ist von Bildungsurlaub. Je nach Bundesland können Mitarbeiter jährlich bis zu fünf Tage zusätzlich bezahlt bekommen, wenn sie sich in der Zeit weiterbilden. [Mehr bei Gründerszene]

