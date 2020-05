Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla plant laut Reuters die Einführung einer neuen kostengünstigen, langlebigen Batterie, die den Preis von Elektroautos auf den von herkömmlichen Benzinern senken soll. Momentan ist Tesla bereits Branchenführer, wenn es um die Reichweite von Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos geht. Aufgrund des Durchhaltevermögens trägt die neue Batterie den Spitznamen „Millionen-Meilen”-Batterie und soll noch im Laufe dieses oder Anfang nächsten Jahres im Model 3 in China eingebaut und verkauft werden. Optimierte Versionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt in Nordamerika und anderen Märkten erhältlich sein.

Laut Insidern, die Kontakt zu Geschäftsführer Elon Musk haben, sei der neue Akku allerdings nur ein kleiner Teil von Teslas sakrosankter Zukunft. Mit einer globalen Flotte von mehr als einer Million Elektrofahrzeugen, die in der Lage sind, sich ans Stromnetz anzuschließen und Elekrizität mit diesem zu teilen, plant Musk, Tesla zu einem Energieversorgerunternehmen auszubauen, das eines Tages mit traditionellen Energieversorgern wie Pacific Gas & Eletric und Tokyo Electric Power konkurrieren soll. [Mehr bei Reuters, CNBC, The Verge und Handelsblatt]

Auf Gründerszene: Nicht nur die Reisebranche wurde von der Corona-Krise schwer getroffen. Mit ihr leiden auch diejenigen Startups, die sich normalerweise um die Flugrechte von Passagieren kümmern. Wir fragen, was deren Gründer jetzt vorhaben. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Ein Amazon-Lagerarbeiter im US-Bundesstaat Indiana ist an Covid-19 gestorben, wie das Unternehmen bestätigte. Das bringt die Anzahl der Todesfälle in Amazon-Lagern auf sieben. Amazon-Chef Jeff Bezos hatte erst vor Kurzem seine Aktionäre schockiert, als er verkündete, Rekordsummen im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen zu wollen. Einen legitimen Fortschritt hat das Unternehmen nun gemacht: Ein hausinternes Team von Ingenieuren kreierte mithilfe von 3D-Druckern verbesserte Gesichtsschutzschilde, die nun in die Serienproduktion gehen und zuallererst an Menschen an vorderster Front verteilt und verkauft werden sollen. Ob sie auch den eigenen Lager-Mitarbeitern dediziert werden, bleibt allerdings unklar. [Mehr bei The Verge und CNBC]

Apple hat das Virtual-Reality-Startup NextVR gekauft. Die Investition ist ein weiterer Beweis für Apples Konzept, Virtual Reality und verwandte Augmented Reality-Technologien als neue Produktkategorie einzuführen, obwohl das Unternehmen abgesehen von AR-Software für iPhones bislang noch keine offiziellen Pläne oder neue Hardwareprodukte auf dem Gebiet angekündigt hat. [Mehr bei The Verge]

Microsoft übernimmt Metaswitch Networks, ein in Großbritannien ansässigen Anbieter von Cloud-basierten Kommunikationsprodukten. Erst vor wenigen Wochen erwarb Microsoft das bei der Einrichtung von 5G-Standards federführende und ebenfalls Cloud-basierte Startup Affirmed Networks mit Sitz in Boston. Beide Akquisen zeigen Microsofts Interesse an einer Verbesserung der Cloud-basierten Telekommunikationsangebote mit 5G-Netzwerktechnologie. Microsofts Azure wird sich so in Zukunft besser gegen Rivalen und Marktführer Amazon Web Services positionieren können. [Mehr bei Microsoft und CNBC und Techcrunch]

Cruise, die selbstfahrende Autotochter von General Motors, entlässt acht Prozent der 1800 Mitarbeiter als Teil einer pekuniären Restrukturierung während der Pandemie. Das von Softbank und Honda unterstützte Unternehmen will allerdings bei der Einstellung von Ingenieuren keine Abstriche machen und diese weiterhin bei Bedarf einstellen. [Mehr bei Bloomberg und Techcrunch]

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., der weltweit größte Auftragshersteller von Siziliumchips, ist Berichten zufolge bereit, zwölf Milliarden US-Dollar in den Bau einer Chipfabrik in Arizona zu investieren. TSMCs Plan wäre ein Gewinn für die Trump-Regierung, die den Aufbau von Produktionskapazitäten in den USA gefordert und die Fragilität einer stark in China zentrierten Tech-Lieferkette kritisiert hat. [Mehr bei Wall Street Journal]

Softbank Investment Advisers und Wework Labs starten Emerge, ein gemeinsames Programm zur Förderung unterrepräsentierter Gründer. 14 ausgewählte Startups sollen so mehr Öffentlichkeit und Zugang zu Mentoren erhalten. Das Programm wird als positives Zeichen für die Zusammenarbeit der beiden Firmen gesehen, in Zeiten in denen die Mutterunternehmen in einen rechtlichen und finanziellen Streit verwickelt sind. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Startups, die von Managerinnen oder Managern geführt werden, sind deutlich erfolgreicher, als jene, die von Fachexperten geleitet werden. Warum dem so ist, erläutern uns Lucas Fichter und Charlotte von Bernstorff in einem Gastbeitrag. [Mehr bei Gründerszene]

