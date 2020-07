Nach dem SpaceX-Erfolg vergoldet Elon Musk seine Arbeit bei Tesla.

Die Top-Themen:

Die Tesla-Aktie ist nach wie vor auf Höhenflug. Dies gibt CEO Elon Musk nun Anspruch auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Musk bezieht kein Festgehalt bei dem Elektroautobauer, sondern kann bestimmte Aktienoptionen einlösen, sofern die Vorgaben erfüllt sind. Bedingung für diese zweite von zwölf vereinbarten Options-Tranchen war ein durchschnittlicher Börsenwert von 150 Milliarden Dollar über sechs Monate hinweg. Tesla ist derzeit 290 Milliarden Dollar wert.

Mit Spannung werden auch Teslas Ergebnisse für das zweite Quartals erwartet, die am Mittwoch nach Marktschluss veröffentlicht werden sollen. Sollte das Unternehmen zum vierten Mal in Folge Profit machen, würde sich die Firma für den Beitritt zum S & P 500-Index qualifizieren. Tesla hatte Anfang Juli eine Rekordzahl an Autoauslieferungen gemeldet und Elon Musk schürte die Gerüchte eines positiven Ergebnisses in einer E-Mail an die Mitarbeiter, in der darauf hinwies, dass das Unternehmen möglicherweise die Gewinnschwelle für das Quartal erreichen werde. [Mehr bei Handelsblatt, CNBC und Bloomberg]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Apple will bis 2030 klimaneutral werden. Der iPhone-Hersteller will dann keinerlei CO2 mehr in seiner Lieferkette produzieren. Zuvor hatte Microsoft bereits ein ähnliches Zeichen für den Klimaschutz gesetzt: Der Weltkonzern plant, bis 2030 sogar „CO2-negativ“ zu werden, also mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen als er verbraucht. [Mehr bei CNBC]

Snapchat hat seine eigene Prognose für das Wachstum der Nutzerzahlen im vergangenen Quartal verfehlt. Zunächst schien die Corona-Krise der App Auftrieb zu geben, doch danach verlangsamte sich das Wachstum. Die Zahl täglich aktiver Nutzer stieg binnen drei Monaten von 229 auf 238 Millionen, eine Million weniger als geplant. Zudem gab das Mutterunternehmen Snap am Dienstag bekannt, dass der Umsatz im dritten Quartal zwar um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei, man aufgrund der Pandemie-Einschränkungen im weiteren Verlauf jedoch schwächere Zahlen erwarte. [Mehr bei Wall Street Journal, Handelsblatt und CNBC]

Gett hat 100 Millionen US-Dollar an Investitionen eingesammelt, um seine Taxi-App weiter auszubauen. Der israelische Uber-Rivale hat seine Gesamtfinanzierung damit auf 750 Millionen Dollar erhöht. Unter den bisherigen Investoren war auch der deutsche Autobauer VW, mit dem das Startup aber inzwischen im Clinch liegt. Die All-in-One-Buchungsplattform von Gett steht Unternehmen in Europa und Nordamerika zur Verfügung und konkurriert mit Uber for Business und dem neuen Ola for Business. [Mehr bei Techcrunch]

Tiktok gab am Dienstag bekannt, dass es in den kommenden drei Jahren 10.000 Mitarbeiter in den USA einstellen möchte, trotz eines möglichen Verbots der chinesischen App. Schon jetzt ist die Zahl der Vollzeit-Tiktok-Mitarbeiter in den USA dank der zunehmenden Beliebtheit der App von unter 500 zu Jahresbeginn auf inzwischen 1400 gestiegen. [Mehr bei CNBC]

Während Tiktok „aufrüstet“, baut Linkedin ab. Die professionelle Netzwerkseite von Microsoft wird rund 960 Stellen oder sechs Prozent der weltweiten Belegschaft entlassen, nachdem die Nachfrage nach Rekrutierungsprodukten während der Pandemie abgenommen hat. [Mehr bei Wall Street Journal]

Twitter geht gegen die rechte Qanon-Verschwörungsgruppe vor, einschließlich eines Verbots von 7.000 Konten. Auch Facebook will sein Image verbessern und untersucht, ob seine Algorithmen rassistisch voreingenommen sind. [Mehr bei Techcrunch, The Verge und The Verge]

Bild: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images