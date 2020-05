Der Tesla-Cybertruck: Ein futuristischer E-Panzer.

Elon Musk genießt es, im Rampenlicht zu stehen. Als PR-Aktion nahm der Tesla-Chef nun den ehemaligen Talkshow-Moderator Jay Leno im Cybertruck mit. Musk ließ den Auto-Fan mit dem Pickup, der Ende 2021 in Produktion gehen soll, dabei nicht nur in Los Angeles umherfahren. Vielmehr durchquerten die beiden – mit Leno am Steuer – die US-Metropole in einem Tunnel von Musks Boring Company.

Der Tunnel, durch den ein Hyperloop irgendwann Passagiere in Höchstgeschwindigkeit transportieren soll, verläuft über fast 1,8 Kilometer unter Los Angeles. Er ist gerade mal so breit, dass der Cybertruck Platz findet, der über 1,80 Meter breit ist. Musk gestand ein, dass die Überlegung bestand, den Cybertruck kleiner zu bauen, so dass er in eine normale Garage passe. Doch am Samstag twitterte er dann, dass er und Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen sich gegen die Änderung entschieden hätten. Musk fügte hinzu, dass Tesla „wahrscheinlich“ irgendwann einen kleineren elektrischen Pickup entwickeln werde. [Mehr bei CNBC]

Bolt (früher Taxify) hat 100 Millionen Euro von der in London ansässigen Investmentfirma Naya Capital Management eingesammelt. Damit wird der europäische Uber-Konkurrent mit 1,7 Milliarden Euro bewertet. Der estnische Fahrdienstleister und E-Tretroller-Anbieter wurde 2013 von Markus Villig gegründet und hat über 30 Millionen Nutzer in 35 Ländern. Vor allem in afrikanischen Großstädten und in Osteuropa ist der Dienst Uber überlegen. [Mehr bei Reuters]

Amazon soll sich laut eines Medienberichts in Gesprächen mit Zoox befinden. Der E-Commerce-Händler ist anscheinend daran interessiert, seine Kompetenzen im Bereich autonome Fahrzeuge zu erweitern. Bei dem Deal soll es um eine Summe unter 3,2 Milliarden US-Dollar gehen. Diese Bewertung hatte Zoox bei seiner letzten Finanzierungsrunde 2018 erzielt. [Mehr bei Wall Street Journal]

Twitter hat am Dienstag damit begonnen, Beiträge von US-Präsident Donald Trump auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Der Kurznachrichtendienst hat zwei seiner Tweets mit Warnhinweisen versehen, nachdem sie irreführende Behauptungen in Bezug auf die Briefwahl aufstellten. [Mehr bei Wall Street Journal]

SpaceX, das am heutigen Mittwoch gemeinsam mit der Nasa Geschichte schreiben und erstmals wieder zwei Astronauten von US-Boden aus ins All schicken will (Live-Übertragung über Nasa TV oder SpaceX, Start um 22:33 Uhr), hat eine neue Vereinbarung mit der US-Armee unterzeichnet. Die Armee will demnach das satellitengestützte Breitbandnetz Starlink über einen Zeitraum von drei Jahren testen und bewerten, wie nützlich es für militärische Dienste sein könnte. [Mehr bei Techcrunch]

Apeel Sciences, das sich in den letzten acht Jahren von einem bescheidenen Startup, das mit einem Zuschuss von 100.000 US-Dollar von der Gates Foundation ins Leben gerufen wurde, zu einem weltumspannenden Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Dollar entwickelt hat, hat 250 Millionen Dollar an neuen Investitionen eingesammelt. Die US-Firma arbeitet an Lösungen, um Lebensmittelverschwendung und den Druck auf die globale Lebensmittelversorgungskette zu verhindern. [Mehr bei Techcrunch]

