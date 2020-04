Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla übertrifft die Rechnungen der Analysten: Der Elektroautohersteller schickte im ersten Quartal rund 88.400 Autos vom Band. Analysten hatten wegen der Corona-Pandemie 79.000 Fahrzeuge erwartet, aber Tesla-Chef Elon Musk ließ die Produktion in vielen seiner Werkstätten entgegen der Anweisungen der US-Regierung weiterlaufen.

In diesem Vierteljahr produzierte und lieferte Tesla erstmals das Model Y, das neueste Fahrzeug des Unternehmens. Die Firma gab keine konkreten Zahlen für den Verkauf oder die Produktion des Crossover-SUV bekannt. Allerdings lag Tesla deutlich vor dem Zeitplan mit der bislang höchsten Anzahl an gelieferten Fahrzeugen in einem ersten Quartal. [Mehr bei Handelsblatt, CNBC und Techcrunch]

Anzeige

Auf Gründerszene: Nicht einmal ein Handschlag zum Abschied: In Zeiten der Corona-Krise sind Kündigungen per Video-Call plötzlich an der Tagesordnung. „Trennungsberaterin” Claudia Michalski erklärt uns, wie wir mit der neuen Realität umgehen sollten. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Facebook will bis Ende 2020 weitere 10.000 Mitarbeiter für seine Produkt- und Entwicklungsteams einstellen. Außerdem wird das Unternehmen 40 Millionen US-Dollar für 10.000 amerikanische Kleinunternehmen bereitstellen. An erster Stelle bekommen Geschäfte in New York und Seattle Zuschüsse, da diese am schwersten von der Pandemie betroffen sind. [Mehr bei CNBC und Forbes]

Amazon plant nach viel Kritik bis Anfang nächster Woche Sicherheitsmaßnahmen wie Temperaturprüfungen und Gesichtsmasken für Mitarbeiter in allen amerikanischen und europäischen Lagern. Außerdem stellt die Firma weitere 80.000 Mitarbeiter ein. [Mehr bei CNBC]

Die Einnahmen der Fahrdienstvermittler Uber und Lyft sind laut Mitarbeitern während der Corona-Krise um 50 Prozent gesunken. Führungskräfte beider Unternehmen meinen, dass die Wiederherstellung des Kerngeschäfts bis zu einem Jahr dauern könne, bevor es wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie sei. [Mehr bei The Information und Business Insider]

Zoom reagiert auf Kritik zu Datenklau und Angst vor „Zoombombing”. Zoom-CEO Eric Yuan schrieb in einem Blogpost, er wolle die Entwicklungen neuer Funktionen für 90 Tage stoppen, um sich auf Sicherheits- und Datenschutzfragen zu konzentrieren. Eine Analyse der New York Times ergab, dass die Zoom-Software heimlich Namen und E-Mail Adressen mit Linkedin Profilen abgleicht. Und beim sogenannten ‚Zoombombing” können Unbekannte in Zoom-Sitzungen eindringen. Deswegen hatte zuletzt auch SpaceX-Chef Elon Musk die Nutzung der Software in seiner Firma verboten. [Mehr bei BBC und The New York Times]

Wework-Rivale Industrious entlässt oder beurlaubt etwa 30 Prozent der Mitarbeiter und senkt die Gehälter aufgrund der Corona-Krise. Das New Yorker Startup wird von Investoren wie Brookfield Properties mit mehr als 200 Millionen US-Dollar unterstützt. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Berliner Firmenschmiede Rocket Internet verblüfft immer wieder mit ihren Geschäftszahlen. Ein Unternehmensberater erklärt, wie man die neuesten Zahlen (in denen der Gewinn den Umsatz übertrifft) interpretieren sollte. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Freitag!

Eure Gründerszene-Redaktion