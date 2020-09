Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla muss einen Rückschlag verkraften: Der US-Elektroautobauer wird doch nicht in den S&P-500-Index aufgenommen, obwohl er die Voraussetzungen – vier Quartale im Plus hintereinander – eigentlich erfüllt hat. Statt Tesla wurden die Onlineplattform Etsy, Halbleiterhersteller Teradyne und Medizintechnologiehersteller Catalent aufgenommen. Daraufhin gab die Tesla-Aktie empfindlich nach.

Tesla-Chef Elon Musk erhielt die schlechte Nachricht während seines Deutschlandbesuchs. Dort traf der Milliardär am Freitag mit VW-Chef Herbert Diess zusammen und testete das Elektroauto des deutschen Herstellers. Wie der Deutschland-Besuch sonst so ablief, könnt ihr auf Gründerszene nachlesen. Außerdem berichtete Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke im Interview mit dem Handelsblatt über die Faszination des US-Autobauers, das neue Werk des Konzerns in Grünheide und die Zusammenarbeit mit Musk. [Mehr bei Handelsblatt, Bloomberg und CNBC]

Auf Gründerszene geht es heute um Drohnen. In den USA dürfen die ersten Lieferdrohnen nun in größerem Umfang eingesetzt werden. Für Gründer öffnet sich damit ein neuer Markt, schreibt unser Autor Don Dahlmann in seiner Drehmoment-Kolumne. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Amazon wird in den kommenden Jahren 10.000 neue Mitarbeiter in Seattle einstellen, zusätzlich zu den 15.000 Arbeitsplätzen, die das Unternehmen bereits für den Standort angekündigt hat. Im März hatte der Onlinehändler bereits 100.000 neue Stellen in den USA ausgeschrieben, nachdem plötzlich Millionen von Menschen aufgrund des Coronavirus auf Online-Lieferungen zurückgriffen. [Mehr bei CNBC]

Softbank soll laut eines Medienberichts die Kurs-Rally der US-amerikanischen Tech-Aktien angetrieben haben. So soll der japanische Investor etliche Optionen-Käufe getätigt haben, die den Markt beflügelten. Eine Bestätigung für diese Annahme steht aber noch aus. [Mehr bei Wall Street Journal und Handelsblatt]

Microsoft wird seinen Zehn-Milliarden-Dollar-Cloud-Vertrag mit dem Pentagon behalten. Dies gab das US-Verteidigungsministerium am Freitag bekannt. Der JEDI-Deal (Joint Enterprise Defense Infrastructure) ist zu einem der am härtesten umkämpften Verträge geworden. Vor allem Amazon fechtete die Auftragsvergabe an und fordert nach wie vor vor Gericht eine Überprüfung der Entscheidung. In einem Blog nannte der Onlinehändler die Vertragsvergabe am Freitag „politisch korrupt“. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Die Deutsche Bank soll sich laut eines Insiders aus dem Ausschreibungsverfahren für Wirecard zurückgezogen haben. Dahinter sollen Bedenken hinsichtlich der Bewertung des insolventen Zahlungsdienstleisters stehen. Offiziell wurde die Meldung nicht bestätigt. [Mehr bei Reuters]

Samsung hat in den USA einen 6,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal mit dem US-Telekommunikationskonzern Verizon abgeschlossen. Das südkoreanische Technologie-Unternehmen soll Netzwerkausstattung liefern. [Mehr bei Handelsblatt]

Nreal, ein Mixed-Reality-Startup aus China, hat gerade 40 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten. Der Magic Leap-Konkurrent baut tragbare Augmented-Reality-Headsets. Nreal hat sich einige mächtige Kooperationspartner gesucht, die dem Produkt einen Vorsprung geben könnten. Unter anderem arbeitet das Startup mit dem Chiphersteller Qualcomm zusammen. [Mehr bei Techcrunch und Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Haben unangenehme Personen, die selbstsüchtig, konkurrenzorientiert und manipulativ sind, bessere Chancen auf Chefposten als andere? Nein, das stimmt nicht, sagen US-Psychologen. Ein anderes Persönlichkeitsmerkmal sei viel wichtiger für den Weg an die Spitze. [Mehr bei Gründerszene]

