Tesla hat erneut mit guten Zahlen überrascht. Das vergangene Geschäftsjahr endete erfolgreicher als gedacht. Der US-Elektroautobauer legte ein Umsatzplus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr vor und konnte seine Einnahmen auf 7,4 Milliarden US-Dollar erhöhen. Der Gewinn im vierten Quartal betrug 105 Millionen Dollar. Damit lieferte Tesla das zweite profitable Quartal in Folge.

Beide Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten. Bei Anlegern kamen die Zahlen gut an – die Aktie übersprang erstmals die 600-Dollar-Hürde und wird damit höher bewertet als Volkswagen und die beiden amerikanischen Hersteller GM und Ford. Tesla gab am Mittwoch außerdem bekannt, dass die Produktion des Model Y in seinem Werk in Fremont in Kalifornien frühzeitig aufgenommen werden konnte. [Mehr bei FAZ, Handelsblatt, Techcrunch und CNBC]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Facebook hat die Erwartungen der Analysten mit seinem Quartals- und Jahresumsatz übertroffen. 2019 machte der Konzern 70,69 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im vierten Quartal steigerte Facebook seine Einnahmen um 25 Prozent auf 21,1 Milliarden Dollar. Der Konzern meldete zudem wachsende Nutzerzahlen, obwohl die Kritik an den sozialen Plattformen nicht nachlässt. Ende letzten Jahres verbrachten 2,89 Milliarden Nutzer Zeit auf mindestens einer von Facebooks Plattformen. Doch Anleger störten sich an den höheren Kosten des Konzerns, die den Gewinn drückten. [Mehr bei Wall Street Journal, CNBC und Handelsblatt]

Microsoft hat ebenfalls glänzende Zahlen präsentiert – dank seines profitablen Cloud-Geschäfts. Der Konzern steigerte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um knapp 14 Prozent auf fast 37 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen. Auch beim Gewinn in Höhe von 11,7 Milliarden Dollar erzielte die Firma ein Plus von 39 Prozent. [Mehr bei Wall Street Journal]

Google schließt vorübergehend seine Niederlassungen in China und reduziert den Reiseverkehr wegen des Ausbruchs des Coronavirus. Auch Facebook und Apple schränken ihre Arbeit ein, um das Risiko, dass das Virus sich weiter ausbreitet, zu verringern. So schloss Apple weitere Läden in China vorübergehend. [Mehr bei Bloomberg und The Verge]

Google hat mehrere langfristige Projekte zum Thema Künstliche Intelligenz vorgestellt, die in der Zukunft ausgerollt werden sollen. Unter den Projekten, die bereits weit fortgeschritten sind, sind Echtzeit-Sprachübersetzung und Anämieerkennung. [Mehr bei CNBC]

Lyft folgt in die Fußstapfen von Uber und entlässt Mitarbeiter im Marketing und Vertrieb, um schneller profitabel zu werden. Etwa 90 Angestellte oder knapp zwei Prozent der Beschäftigten sind betroffen. An anderer Stelle will das in San Francisco ansässige Unternehmen in diesem Jahr jedoch noch mehr als tausend Mitarbeiter einstellen. [Mehr bei Bloomberg]

