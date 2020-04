Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla vermeldet seinen ersten Quartalsgewinn zu Beginn eines Jahres – und das trotz der Corona-Krise. Der Elektroautohersteller erzielte einen Nettogewinn von 16 Millionen US-Dollar, während der Ertrag ohne Sonderposten wie aktienbasierte Vergütungen 227 Millionen US-Dollar betrug. Bei beiden Maßnahmen hatte das Unternehmen im Vorjahresquartal Geld verloren. Die Tesla-Aktie – bereits der größte Gewinner im Nasdaq 100-Aktienindex in diesem Jahr – stieg nachbörslich um bis zu zehn Prozent.

Tesla-Chef Elon Musk gelang dieser Fortschritt zum Teil durch die Produktion und Auslieferung von mehr Autos als von Analysten erwartet zu Beginn dieses Jahres. Außerdem ließ Musk die Herstellung in seinem Werk in Fremont, Kalifornien, gesetzwidrig während der Corona-Einschränkungen weiterlaufen. In einer Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen nannte Musk die Schutzmaßnahmen der US-Regierung „faschistisch” und forderte unter Verwendung vieler Schimpfwörter, dass Politiker den Menschen ihre Freiheit zurückgeben sollen. Tesla verkündete unterdessen, es sei schwer vorherzusagen, wie schnell der Fahrzeugbau und seine globale Lieferkette auf das vorherige Niveau zurückkehren werden. Somit könne die Firma nicht versprechen, dass solch ein unerwarteter Gewinn anhalten werde. [Mehr bei Handelsblatt, Techcrunch, CNBC und Bloomberg]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Facebooks Gewinn verdoppelte sich trotz der Corona-Krise auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Zwar verlangsamt die Pandemie das Wachstum des Anzeigengeschäfts, das Unternehmen übertraf dennoch die Erwartungen der Wall Street mit einem Umsatz von 17,74 Milliarden Dollar. Die monatlichen Nutzer übertrafen mit 2,6 Milliarden Nutzern ebenfalls die erwarteten 2,55 Milliarden. [Mehr bei Handelsblatt und Wall Street Journal]

Auch Microsoft übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Prognosen. Der Software-Konzern segelt dank seiner florierenden Cloud-Dienste weiterhin auf Erfolgskurs: In den vergangenen drei Monaten legte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 10,8 Milliarden US-Dollar zu. [Mehr bei Financial Times und The Verge]

Servicenow meldet eine Umsatzsteigerung von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,046 Milliarden US-Dollar. Ex-SAP-Chef Bill McDermott, der nun Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied der kalifornischen Software-Firma ist, zeigt sich sogar zuversichtlich, dass das junge Unternehmen 2021 einen Jahresumsatz von zehn Milliarden Dollar erzielen kann. [Mehr bei Marketwatch und Bloomberg]

Spotify steigerte seinen Umsatz um 22 Prozent. Die Pandemie traf allerdings die Werbung des Streaming-Dienstes, die einen relativ kleinen Anteil des Geschäfts ausmacht. Die Anzeigenverkäufe in den letzten drei Märzwochen lagen Corona-bedingt 20 Prozent unter dem vorhergesagten Niveau. Und auch Tiktok geht es in Zeiten der Krise gut: Die App wurde laut einer Analyseplattform weltweit bereits über zwei Milliarden Mal runtergeladen. Allein im vergangenen Quartal sind 315 Millionen Downloads im App Store und bei Google Play gezählt worden. [Mehr bei Techcrunch, Wall Street Journal und The Verge]

Softbank verzeichnete im Geschäftsjahr bis März einen Verlust von rund 6,6 Milliarden US-Dollar, unter anderem aufgrund der fehlgeschlagenen Investitionen in Wework. Der japanische Großinvestor steckte bislang mehr als 13,5 Milliarden US-Dollar in die Büroflächenanbieter-Firma und befindet sich momentan in einem Rechtsstreit aufgrund eines gestrichenen Aktien-Rückkaufes. [Mehr bei New York Times]

Lyft entlässt 982 Mitarbeiter, was 17 Prozent seiner Angestellten entspricht, und schickt weitere 288 in Zwangsurlaub. Gründe dafür seien eine notwendige Betriebskostensenkung und Anpassung des Cashflows in Zeiten der Corona-Pandemie, teilte das Unternehmen in einem Zulassungsantrag mit. [Mehr bei CNBC]

